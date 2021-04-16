Эмма Уотсон отметила 31-летие: яркие роли знаменитой британской актрисы

Актриса и фотомодель Эмма Уотсон появилась на свет 15 апреля 1990 года. Девочка родилась в Париже в семье английских адвокатов, но в возрасте пяти лет вместе с мамой вернулась на родину. Так как будущая звезда занималась в театральном кружке, ее учительница предложила ученице пройти кастинг на роль Гермионы Грейнджер. Это решение изменило всю дальнейшую жизнь артистки. О самых запоминающихся ролях именинницы расскажет Joinfo.com.

«Гарри Поттер» (2001-2011)

Десять лет своей жизни Эмма посвятила фильмам о приключениях мальчика-волшебника и его друзей. В этих картинах актриса сыграла Гермиону – умную и решительную девочку, которую полюбили фанаты по всему свету.

«Хорошо быть тихоней» (2012)

Эта картина – экранизация одноименного романа Стивена Чбоски. Эмма сыграла в фильме девушку по имени Сэм, в которую влюбляется главный герой. К сожалению, его избранница не спешит отвечать юноше взаимностью.

«Элитное общество» (2013)

Фильм, основанный на реальных событиях. Зрителям рассказывают о жизни банды подростков, которые грабят квартиры голливудских звезд. Эмма Уотсон исполнила роль Никки – одной из главных героинь, которая тоже состоит в преступной группировке.

«Красавица и чудовище» (2017)

Экранизация известного диснеевского мультфильма о Белль – девушке, которая вынуждена была остаться в замке Чудовища, чтобы спасти своего отца. Когда хозяин дворца и его невольная пленница лучше узнают друг друга, то понимают, что влюбились.

«Маленькие женщины» (2019)

Экранизация одноименного романа писательницы Луизы Мэй Олкотт. Действие разворачивается в 1860-х годах, и повествует зрителям о взрослении четырех сестер, которые хотят воплотить в жизнь свои мечты.

Эмма Уотсон известна не только как талантливая актриса, но и как общественный деятель. Звезда поддерживает права женщин, и обеспокоена экологическими проблемами.



