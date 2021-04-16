52-летняя Дженнифер Энистон собирается удочерить ребенка

52-летняя Дженнифер Энистон — одна из самых известных голливудских актрис благодаря ролям в сериалах «Друзья» и «Утреннее шоу». В 2018 году знаменитость официально объявила о своем разрыве с избранником Джастином Теру. Они познакомились на съемках фильма «Жажда странствий» и обручились в 2012-м. Однако эти отношения закончились.

С тех самых пор Дженнифер тщательно скрывает свою личную жизнь. Но на днях в прессу просочилась информация о том, что Энистон собирается усыновить ребенка. Согласно источникам, которые пообщались с журналистами The Mirror, актриса мечтала завести ребенка еще в нулевых.

В итоге, Дженнифер Энистон пришлось прокомментировать новость о том, что она скоро станет приемной мамой. Дело в том, что недавно издание Closer сообщило, что Энистон удочерила девочку из мексиканского приюта, с которым сотрудничала много лет. Процесс по оформлению документов должен завершиться в июне, сообщает Clutch.

Как отмечается, 52-летняя актриса была замужем дважды, однако так и не смогла почувствовать радость материнства. Она не скрывала, что всегда мечтала о ребенке. По этому поводу представитель Энистон также выступил с официальным заявлением, отметив, что данные слухи являются неправдой.