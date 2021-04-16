Тело принца Филиппа выкопают после смерти Елизаветы II

На официальном сайте королевской семьи сообщается, что герцога Эдинбургского похоронят в свинцовом гробу в фамильном склепе возле часовни Святого Георгия в Виндзорском замке. Однако это не последнее пристанище принца Филиппа.

Согласно данным, которые появились на сайте дворца, после смерти Елизаветы II ее супруга перезахоронят. Гроб с телом герцога выкопают и перенесут в другую усыпальницу. Королевская чета воссоединится в Мемориальной часовне короля Георга VI в садах поместья Фрогмор. Там же похоронены родители монаршей особы и младшая сестра принцесса Маргарет.

Отмечается, что свинцовый гроб выбран не случайно. Он поможет сохранить тело принца Филиппа до тех пор, пока не умрет Елизавета II. Впрочем, как стало известно, королева планирует провести остаток жизни поближе к мужу. Она планирует переехать из Лондона в Виндзорский замок, чтобы иметь возможность посещать могилу принца Филиппа в любой момент.

Напомним, принц Гарри вылетел из США, как только узнал о смерти деда. Он будет присутствовать на похоронах герцога Эдинбургского. Правда, внук Елизаветы II вернулся домой один, без Меган Маркл и сына.