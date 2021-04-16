В Сети назвали ужасом новую коллекцию одежды Ксении Собчак

Знаменитость опубликовала серию снимков, на которых попозировала в вещах из новой линейки одежды «ОсторожноТонкийЛед», созданной в коллаборации с российским дизайнером Андреем Артемовым. Известно, что коллекция будет представлена в ГУМе с 16 апреля. Собчак отметила, что лично посетит магазин во время начала продаж.

На размещенных кадрах телезвезда запечатлена в голубой футболке и спортивных брюках лимонного цвета, на заднюю часть которых нанесена фраза «Осторожно, тонкий лед». Помимо этого, знаменитость снялась в сине-голубом костюме с разводами — на нем также напечатаны различные надписи на русском языке.

Подписчики Собчак не оценили дизайн описанной одежды и назвали ее «ужасом» в комментариях. «Сзади не очень», «Что это за ужас?», «Вообще ничего из этого не нравится!», «Штаны, как у Арлекина», «Безвкусно», «Да там еще какие то записи! Зачем? Как в энциклопедии? Ужас!» — высказывались юзеры.