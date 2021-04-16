Дженнифер Лопес официально подтвердила расставание с женихом

Официальное сообщение от лица Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса появилось в западных СМИ. Бывшие влюбленные заявили, что между нии нет больше романтических отношений.

«Мы осознали, что стали лучшими друзьями. Мы продолжим работать вместе и поддерживать друг друга в общих делах и проектах. Мы желаем всего наилучшего друг другу и детям друг друга. Из уважения к ним единственное, что мы можем сейчас, — поблагодарить всех, кто прислал нам свои добрые слова поддержки», — говорится в официальном тексте.

Напомним, впервые о расставании звезд заговорили в марте этого года. Тогда СМИ распространили сведения об интрижке Родригеса на стороне. Влюбленные опровергли домыслы, заявив, что у них все хорошо. Даже отправились в совместный отпуск, но это не смогло спасти отношения. На недавних снимках в своих социальных сетях Лопес уже позировала без помолвочного кольца.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес ФОТО: OConnor-Arroyo/AFF-USA.com/AFF/PA Images

Отношения Дженнифер и Алекса начались в 2017 году. Влюбленные некоторое время скрывали роман, но потом начали вместе выходить на красные ковровые дорожки. Журналисты то и дело сообщали об изменах Родригеса, но даже это не помешало артистке принять предложение руки и сердца от избранника. Свадьба звезд должна была состояться в прошлом году, но из-за пандемии ее пришлось отложить. Но время и вовсе развело влюбленных, которые, судя по всему, не прошли испытание по прочность своих чувств.



