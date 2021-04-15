«Я раздавлена горем»: на Марию Максакову подали в суд родные сын и дочь

В Пресненском суде Москвы зарегистрирован иск от Ильи и Людмилы Максаковых-Игенбергс, в котором они требуют от родительницы передать им квартиру на Краснопресненской набережной. Когда-то эту недвижимость Марии подарил отец, стоимость 260-метровых апартаментов — порядка 2,2 миллионов евро.
Ожидаемо, что руководит действиями общих наследников бывший муж певицы — Владимир Тюрин, он же будет представлять в процессе интересы дочери. И, как оказалось, это не первое его посягательство на имущество экс-супруги.
«Он еще летом угрожал, что будет мешать мне во всех делах, если я не отдам квартиру, не соглашусь ее подарить, — рассказывает «СтарХиту» Максакова. — Это вымогательство чистой воды. Плюс сейчас своими поступками Тюрин навсегда разрушает мои отношения с Ильей и Люсей. Когда дети подают на мать в суд — это ненормально, я была убита горем несколько дней».
Артистка признается, что и не прочь сделать приятное сыну и дочери, но прекрасно понимает, что те стали заложниками в руках отца. И, скорее всего, даже и не подозревают, что судятся с родной матерью, пишет Starhit.
«Они это имущество и не увидели бы. Прячась за их спинами, Тюрин просто меня грабит, издевается, — продолжает Мария. — Если я имела неосторожность родить от него двоих детей, то я что, теперь раб до конца жизни?! При этом сам Владимир сказочно богат, он даже не миллионер, а миллиардер — все это знают. Если бы у него было хоть малейшее желание сделать что-то для будущего дочери или сына, моя квартира — явно не единственный способ. Пять лет назад он забрал у меня Люду и Илью. За это время он не оформил на них ни счетов, ни квадратных метров, ничего. Они просто у него живут, едят. При этом мне невозможно повлиять на их воспитательный процесс. То есть, меня дети видеть как бы не хотят, а мою недвижимость прибрать их руками — пожалуйста».
Когда-то Максакова, действительно, хотела подарить вышеупомянутую квартиру наследникам, но позднее написала официальный отказ и нотариально его зарегистрировала. «Если бы Тюрин рассчитался со мной по главному долгу — вернул бы офис моего отца, который он взял под честное слово 2,5 года назад, а фактически украл, то, может быть, я еще и подумала бы, — рассуждает артистка. — Ситуация удручающая и даже трагическая. И российский кодекс вообще не предполагает принуждения к дарению в судебном порядке. Однако, суд принял иск: а я до сих пор не могу с ним ознакомиться. На сегодняшний день квартира, кстати, еще не переоформлена на меня после мошеннических сделок — последний арест должен быть снят на днях».
Не меньше перспективы судебных разбирательств с родными детьми, звезду пугает то, что в ее адрес стали поступать открытые и, более того, публичные угрозы от бывшего мужа. «В фильме-расследовании «Высшая каста преступного мира», который недавно вышел на YouTube-канале «Редакция», подробно рассказывается о «коронации» и преступной деятельности вора в законе Владимира Тюрина. И его приспешники прямым текстом заявляют: если я буду много болтать, то тогда со мной кое-что случится, — ужасается Мария. — Тогда Тюрин планирует моего младшего сына Ваню взять себе на воспитание. Это так говорят. А на самом деле, наверно, чтобы унижать и мучить. Это же чудовищно! Они просто моральные уроды. И я не понимаю, кто-то вообще собирается реагировать на официально озвученные угрозы моей жизни?!»