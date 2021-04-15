Чт, 15.04.2021
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В черте Таллинна есть ледяная пещера и уникальный для Эстонии секретный буддийский храм

В ледяных пещерах в черте Таллинна есть уникальный для Эстонии подземный буддийский храм ФОТО: скриншот передачачи "Кофе+"

В черте Таллинна расположена ледяная пещера, вот только подобраться к ней очень непросто. В межсезонье в моменты перепадов температуры от плюса к минусу природа внутри создает уникальные ледяные скульптуры, сообщает ERR.

В морозные дни, когда своды схвачены льдом и не грозят обрушением, диггеры приводят сюда своих гостей. Эта пещера пока не имеет названия, и лишь наполовину сотворена природой. Больше 100 лет назад военные пытались построить здесь подземный склад. Пещера могла приобрести такие же высокие готические своды, как в одном из заброшенных туннелей по соседству в районе Астангу. Здесь бывают не только диггеры, но и мастера стрит-арта.

В пещерах есть и уникальный для Эстонии подземный буддийский храм, место, где он расположен, его создатели держат в секрете, посещают святилище только люди посвященные и проверенные.

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