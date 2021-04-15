В черте Таллинна есть ледяная пещера и уникальный для Эстонии секретный буддийский храм

В морозные дни, когда своды схвачены льдом и не грозят обрушением, диггеры приводят сюда своих гостей. Эта пещера пока не имеет названия, и лишь наполовину сотворена природой. Больше 100 лет назад военные пытались построить здесь подземный склад. Пещера могла приобрести такие же высокие готические своды, как в одном из заброшенных туннелей по соседству в районе Астангу. Здесь бывают не только диггеры, но и мастера стрит-арта.