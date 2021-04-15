Певица Ани Лорак похвасталась стройными ногами на пляжном фото с Мальдив

На одной из свежих фотографий Ани Лорак позировала на фоне океана в бюстгальтере и желтых мини шортах. В кадре артистка похвасталась стальным прессом и длинными стройными ногами. Еще недавно она жаловалась, что набрала несколько лишних килограммов, но теперь от них не осталось и следа. По словам вокалистки, следовало просто закрыть ротик и не есть вечером. Сейчас певица тщательно следит за своей фигурой. Она старается правильно питаться и регулярно заниматься спортом.

«Мы второй день на острове, а я уже впечатлена и открываю для себя новых друзей», — подписала снимок Ани Лорак.

Подписчики артистки пришли в восторг от солнечного снимка и оставили множество восхищенных комментариев. Особенно они отметили ноги 42-летней певицы, который на снимке кажутся просто бесконечными.

Лорак часто получает комплименты не только от поклонников, но и от своих коллег. Под одним из недавних фото звезды даже поп-король Филипп Киркоров оставил комментарий «Wow».

«Какая вы красивая и худенькая»; «Вот это ноги! Вы просто обворожительная!»; «Этими ногами да по подиуму! Шикарная! Самая лучшая, Алечка!» — осыпали комплиментами звезду фанаты.

На церемонии награждения премии «Прорыв года» артистка разоткровенничалась с журналистами и призналась, что в ее жизни появился любящий мужчина. О помолвке пока речи не идет, но роман в самом разгаре.



