Брэда Питта в инвалидном кресле заметили в американском госпитале

Фотографии опубликовало американское издание Page Six. В кадре телохранитель везет 57-летнего Питта в инвалидной коляске к выходу. Многие поклонники тут же встревожились, подумав, что у звезды возникли серьезные проблемы со здоровьем. Однако волнения оказались совершенно напрасными. Как сообщают многие СМИ, с экс-супругом Анджелины Джоли не произошло ничего страшного.

Брэд Питт просто был на приеме у стоматолога. Оказалось, что согласно предписаниям многих клиник, пациенты должны покидать медучреждение, используя инвалидную коляску. Скорее всего, такая мера нужна, чтобы оградить посетителей от травм, которые они могли бы случайным образом получить при выходе.

Фотографию можно увидеть ЗДЕСЬ.

Многие предположили, что Питт решил посетить врача, чтобы сделать чистку зубов. Сейчас он активно готовится к одному из главных ежегодных событий в мире кино. Актер наряду с другими своими коллегами Зендаей, Риз Уизерспун, Холли Берри и Харрисоном Фордом выступит в качестве ведущего церемонии вручения премии «Оскар».



