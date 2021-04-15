Трогали за тело, за гениталии: певица Манижа заявила о грязных домогательствах

По словам артистки, впервые с ней это произошло в 15 лет. Она ехала в метро в институт и вдруг почувствовала, что незнакомец начал дотрагиваться до нее. «В час пик меня трогали за мое тело, за мои гениталии. Первый раз, когда это случилось, я очень сильно испугалась, потому что не смогла ничего сделать, я просто как будто заморозилась», – призналась Манижа.

Как отметила певица, она только потом поняла причину своего страха. Оказывается, как и многие жертвы, девушка побоялась публичного осуждения. «Это настолько живет в нашей голове... Если ты скажешь, что тебя домогались, тебя за это еще и осудят: мол, что ты юбку такую короткую надела, правильно, что домогаются», – заявила артистка.

По словам Манижи, домогательства случались с ней неоднократно. Поначалу она не могла никак противостоять этому, терялась и пугалась. «Я так отвратительно себя чувствовала, потому что я ни с кем не могла поделиться этим», – говорит певица. Девушка добавила, что как бы кто ни осуждал движение #MeToo, оно сделало многое для того, чтобы женщины поверили в себя, ощутили силу, перестали бояться говорить о насилии.

Как отметила Манижа, не так давно она снова пережила домогательство в общественном транспорте. Правда, на этот раз артистка смогла дать отпор обидчику.

«Я оттолкнула этого чувак, и он так испугался! Он выбежал из вагона, он так испугался, что все на него стали смотреть», – поделилась певица.



