«Наследие Юпитера», «Черный понедельник» и другие громкие сериалы мая 2021 года

Вы верите, что вот-вот наступит май? Вот же только отпраздновали Новый год, а на дворе уже теплая весна. Киношники приготовили для нас несколько громких премьер. Рассказываем обо всем подробнее.

«Поза», 3 сезон

Актеры: Индия Мур, Кейт Мара, Джереми МакКлейн, Анжелика Росс, Эван Питерс, Райан Джамал Суэйн, Джеймс Ван Дер Бик, Энджел Бисмарк Куриэль, Билли Портер, Эмджей Родригес

Жанр: драма

Это история про американских артистов-транссексуалов 80-х годов, которые стараются всеми правдами и неправдами добиться высот в своей профессии. Про их любовь. Страдания, столкновения с обществом.

Дата выхода: 3 мая

«Легендарный квест: Пир ворона», 2 сезон

Актеры: Роб МакЭлхенни, Шарлотта Никдао, Эшли Берч, Джесси Эннис, Имани Хаким, Дэвид Хорнсби, Дэнни Пуди, Ф. Мюррэй Абрахам, Апарна Нанчерла, Крэйг Мазин

Жанр: комедия

Главный герой сериала – гениальный программист Иэн Гримм, который решает создать самую популярную в мире игру с самим собой в главной роли. И все бы ничего, но его работникам приходится терпеть странные выходки своего босса.

Дата выхода: 7 мая

«Наследие Юпитера», 1 сезон

Актеры: Лесли Бибб, Джош Дюамель, Эндрю Хортон, Елена Кампурис, Мэтт Лантер, Скотт МакКорд, Эмили Шиван МакКорт, Джейн Моффат, Джессика Сайпос, Шэрон Белль

Жанр: фантастика

Действия в сериале разворачиваются в 1932 году. Главные герои Шелдон и Грэйс попадают на загадочный остров, на котором обретают суперсилы. Далее они образовывают «Союз правосудия», который будет защищать планету от всяческих угроз. А угроз и сюрпризов будет масса.

Дата выхода: 7 мая

«Выскочка», 2 сезон

Актеры: Эйди Брайант, Лолли Адефоп, Люка Джонс, Дэна Милликэн, Джон Кэмерон Митчелл, Джулия Суини, Шон Тарджото, Томми Снайдер

Жанр: комедия

В сериале рассказывается про полную девушку, которой надоедает жить тихо и неприметно. Она создает блог, в котором начинает с юмором описывает свою жизнь. И очень быстро становится популярной.

Дата выхода: 8 мая

«Черный понедельник», 3 сезон

Актеры: Дон Чидл, Эндрю Рэннеллс, Реджина Холл, Юджин Кордеро, Пол Шир, Майкл Джеймс Скотт, Курт Браунолер, Кейси Уилсон, Яссер Лестер, Кен Марино

Жанр: комедия

Сериал основан на реальных событиях. 19 октября 1987 года в США происходит обвал фондового рынка – крупнейший в истории Уолл-стрит. А гениальные брокеры пытаются любыми способами заработать на финансовой катастрофе, превратив свою жизнь в праздник.

Дата выхода: 24 мая

«Метод Комински», 3 сезон

Актеры: Майкл Дуглас, Алан Аркин, Сара Бэйкер, Нэнси Трэвис, Кэйси Томас Браун, Эшли ЛаТроп, Мелисса Тэнг

Жанр: драма

Это история про голливудского преподавателя актерского мастерства Сэнди Комински и его друга агента Нормана. Они вспоминают, как однажды пережили краткий миг актерской славы, и что из этого вышло.