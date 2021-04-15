Чт, 15.04.2021
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Мария Горбань ждет второго ребенка

Мария Горбань ФОТО: Скриншот с Instagram

В феврале Мария Горбань вышла замуж за своего избранника, оператора Кирилла Зоткина, с которым встречалась несколько лет. А сегодня артистка сообщила публике, что находится в ожидании второго ребенка, пишет Starhit.ru.

Пока актриса не озвучивает пол будущего малыша и срок беременности, зато не скрывает, что очень счастлива.

«Это волнительно и очень долгожданно. Ничего от вас не скроешь. Я действительно ношу прекрасное внутри себя! Спасибо всем за поздравления. Наконец-то смогу снимать себя в зеркале целиком!» — отметила 34-летняя Горбань.

Напомним, за плечами Марии уже был один брак — с Олегом Филатовым, от которого она в сентябре 2014-го родила дочь Стефанию.

«За время беременности у меня ушло восемь килограммов из-за жуткого токсикоза. Даже живота не было, я на седьмом месяце играла в постельной сцене в шелковой пижамке. Я набрала эти восемь килограммов и еще четыре сверху прямо перед родами. Но восстановилась быстро — ни дня не сидела на месте, уже через неделю играла премьеру», — рассказывала она о первом опыте материнства.


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