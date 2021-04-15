Вышел первый тизер фильма «Декабрь» с Александром Петровым в роли Сергея Есенина

Есенина сыграл 32-летний Александр Петров. Партнерами актера по съемочной площадке стали Кристина Асмус, Александр Самойленко, Владимир Вдовиченков, Андрей Мерзликин, Мария Валешная и другие.

В ленте рассказывается о последних днях жизни поэта. В центре сюжета — история о побеге Есенина из страны, который готовит его возлюбленная, танцовщица Айседора Дункан, приехавшая в СССР из Германии. По плану он должен добраться до Риги, но сначала Есенин попадает в Ленинград, где оказывается в центре невероятных событий.

С Шипенко Петров работает не в первый раз — актер уже снимался у режиссера в нашумевшем фильме "Текст" (одну из главных ролей сыграла в нем и Кристина Асмус). После удачного опыта совместной работы Шипенко сотрудничество с Петровым решил продолжить. По его мнению, актер на роль Есенина подошел идеально. Петрова он считает очень талантливым актером.

Петров, бесспорно, обладает особым талантом, в нем присутствуют нужная органика, темперамент и необходимый жизненный опыт. Надеюсь, вместе у нас получится справиться с этим рискованным материалом,— делился он.

Премьера фильма запланирована на декабрь этого года.



