Эстонская звезда Onlyfans присоединилась к партии EKRE: «По-моему, их члены надежные и сильные»

«Мужчины пишут мне, чтобы я засунула в себя фрукты, а затем загрузила фотографии в OnlyFans. Этого точно не произойдет. Я скромная, замужняя женщина», - говорит 34-летняя Хелери Тыкке, чьи обнаженные фотографии выглядят дерзко и похотливо, но и для нее есть также грань дозволенного. Однако без OnlyFans она не смогла бы обойтись, потому что ходить на повседневную оплачиваемую работу при рассеянном склерозе практически невозможно.
Осенью, помимо фотографирования в обнаженном виде, Хелери планирует баллотироваться в местное самоуправление района Кристийне от Консервативной народной партии Эстонии (EKRE). Несмотря на свою совершенно не консервативную нынешнюю должность, женщина рассуждает: «Все же, я очень хочу сохранить старые добрые эстонские традиции, особенно эстонский язык. На мой взгляд, члены EKRE - надежные и сильные люди, которых может стоит немного направить. Я вижу, что из них будет толк, но их речи иногда слишком резкие», - отмечает она.
По словам женщины, размещенные в Интернете обнаженные видео и фотографии не были препятствием для выхода в политику, и партия знала об этом, когда ее принимали. «На момент у них была «ого!» реакция, но потом они подумали, что это все-таки работа, как работа. Я же не делаю ничего, что противоречит закону», передает портал Uudised.tv3.ee.
Так и работает Хелери, живя со своим мужем Раулем Тыкке (38) в центре города, в домике похожем на дом современной ведьмочки. В их саду первым по-настоящему теплыми весенними деньками этого года наслаждаются кошки всевозможных расцветок, а вокруг цветет перелеска и белоцветник. Под живой изгородью бегает одомашненный ежик - Президент Пяяру. Хозяйка, вдохновившись такой умиротворенной картиной, загружает горячий контент к себе в профиль Onlyfans.
Как думаете, фотографии для предвыборной кампании Хелери будет использовать те же, что и на сайте? Успех вполне может быть гарантирован. С другой стороны, кто знает, может чуткая Хелери действительно станет достойным кандидатом. Оставляйте свое мнение в комментариях.