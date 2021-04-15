Эстонская звезда Onlyfans присоединилась к партии EKRE: «По-моему, их члены надежные и сильные»

Осенью, помимо фотографирования в обнаженном виде, Хелери планирует баллотироваться в местное самоуправление района Кристийне от Консервативной народной партии Эстонии (EKRE). Несмотря на свою совершенно не консервативную нынешнюю должность, женщина рассуждает: «Все же, я очень хочу сохранить старые добрые эстонские традиции, особенно эстонский язык. На мой взгляд, члены EKRE - надежные и сильные люди, которых может стоит немного направить. Я вижу, что из них будет толк, но их речи иногда слишком резкие», - отмечает она.

Хелери Тыкке в своем доме ФОТО: Konstantin Sednev/Postimees

По словам женщины, размещенные в Интернете обнаженные видео и фотографии не были препятствием для выхода в политику, и партия знала об этом, когда ее принимали. «На момент у них была «ого!» реакция, но потом они подумали, что это все-таки работа, как работа. Я же не делаю ничего, что противоречит закону», передает портал Uudised.tv3.ee.

Хелери с мужем Раулем и их котом ФОТО: Konstantin Sednev/Postimees

Так и работает Хелери, живя со своим мужем Раулем Тыкке (38) в центре города, в домике похожем на дом современной ведьмочки. В их саду первым по-настоящему теплыми весенними деньками этого года наслаждаются кошки всевозможных расцветок, а вокруг цветет перелеска и белоцветник. Под живой изгородью бегает одомашненный ежик - Президент Пяяру. Хозяйка, вдохновившись такой умиротворенной картиной, загружает горячий контент к себе в профиль Onlyfans.