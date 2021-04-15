Врач рассказала о негативном влиянии отказа от мяса на организм

Так, например, коллаген помогает сохранить молодость и упругость кожи, передаёт слова эксперта телеканал «Звезда». И учитывая, что этот белок содержится в больших количествах в баранине и говядине, отказ от него может негативно сказаться на здоровье коже человека.

Если мы отказываемся от мяса, будет быстрее стареть кожа. В таком случае можно будет «умазаться» любыми кремами — и ничего не поможет. Кроме того, для организма важны не только растительные, но еще и животные жиры.

Также Белоусова отметила, что витамины группы В занимаются регулировкой многих обменных процессов в организме. А значит отказ от мяса также негативно скажется и на них.



