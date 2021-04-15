Алла Пугачева празднует 72-летие: какие пластические операции делала примадонна, чтобы оставаться красивой

Пластический хирург и эксперт Clutch Андрей Якобук прокомментировал перемены во внешности Аллы Пугачевой и рассказал, какие операции для красоты она делала и как меняла свою внешность, пишет портал Clutch.
"Определенно, что она проводила круговую подтяжку лица. В 72 года такой точеный угол нижней челюсти, отсутствие носогубных складок, хорошая натянутая шея - это то, что характерно для эффектов, получаемых в результате круговой подтяжки лица, шеи. Кроме того, если посмотреть на молодые фотографии Аллы Борисовны, видно, что немножечко поменялась форма верхнего и нижнего века. То есть с большой долей вероятности можно сказать: была проведена круговая блефаропластика. То есть когда иссекается кожа и какое-то количество жировых грыжек, которые находятся вокруг глазика. Сто процентов это также делалось.
Часто мы видели, что менялась фигура. Алла Борисовна то поправлялась, то то худела. Есть четкое понимание того, что она делала липосакцию ног, живота. Лет 10 назад она также делала обдоминопластику - убрала лишнюю кожу, нависшую на животе.