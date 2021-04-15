Алла Пугачева празднует 72-летие: какие пластические операции делала примадонна, чтобы оставаться красивой

"Определенно, что она проводила круговую подтяжку лица. В 72 года такой точеный угол нижней челюсти, отсутствие носогубных складок, хорошая натянутая шея - это то, что характерно для эффектов, получаемых в результате круговой подтяжки лица, шеи. Кроме того, если посмотреть на молодые фотографии Аллы Борисовны, видно, что немножечко поменялась форма верхнего и нижнего века. То есть с большой долей вероятности можно сказать: была проведена круговая блефаропластика. То есть когда иссекается кожа и какое-то количество жировых грыжек, которые находятся вокруг глазика. Сто процентов это также делалось.