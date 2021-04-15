У онкобольной Анастасии Заворотнюк забрали бизнес

Анастасия Заворотнюк с 2019 года борется с онкологией. Семья российской актрисы внимательно присматривает за ней и бережет от любопытной публики. О текущем состоянии Заворотнюк они не разглашаются.

Налоговая закрыла весь бизнес онкобольной Анастасии Заворотнюк ФОТО: Yevgeny Volchkov/COVI

Из-за болезни популярная артистка решила переписать свою студию Азарт-Продакшн на дочь. Другую фирму, Дар, по разработке программного обеспечения, переписали на, вероятно, друга семьи Руслана Дорогобеда, пишет портал Clutch.

А теперь, как сообщают российские СМИ, налоговая закрыла бизнес Анастасии Заворотнюк из-за нулевой прибыли. Дело в том, что киностудия в период болезни актрисы совсем не работала, как и IT-компания.

Семья Заворотнюк никак не комментировала инцидент. Будет ли российская актриса или кто-либо из ее представителей бороться за бизнес, пока неизвестно.



