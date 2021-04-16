ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ЖИЗНИ ЗДЕСЬ ⟩ Переехавшая из Казахстана в Эстонию девушка: огромный чизкейк за шесть евро стоит битвы с бомжами!

Настя составила «Список плюсов и минусов жизни в Тарту, втором по величине городе Эстонии с населением 100 000 человек, если вы молодая русскоязычная женщина, у которой нет денег, стыда и будущего». Читаем!

Я всегда хотела жить в Европе. Не знаю точно, кто и когда внушил мне эту мысль, но с детства я была убеждена, что «в Европе жить хорошо, а в Казахстане плохо». Не для того меня мама с детства кормила сосисками «Беккер» за 4 000 тенге за килограмм, чтобы я потом на тридцатом автобусе из Пятилетки в «Магнум» ездила. Я должна жить в Европе! Потому что в Европе свобода, демократия и горячие мужики. А в Казахстане ни свободы, ни демократии, а горячий только чай.

Поэтому, как только у меня появилась возможность, я решила уехать на «загнивающий Запад». Так, четыре года назад я попала в Эстонию. Да, возможно, курица - не птица, а Эстония - не заграница, но официально Эстония – часть Евросоюза и пытается вести себя соответствующе. За четыре года, что я живу в Эстонии, я перестала быть категоричной и поняла, что жизнь в Европе не панацея. И на самом деле везде есть свои минусы: как в Шымкенте, так и Париже. Вопрос в том, с какими из них ты можешь мириться. Поэтому я решила составить субъективный список плюсов и минусов. Я понимаю, что за всю Европу я сказать не могу, потому что я там не жила, и, возможно, проживи я эти четыре года в Берлине, я бы думала по-другому. Но почему-то из всех городов мира я решила выбрать Тарту, а за все свои грехи нужно расплачиваться. Так что это не «Список плюсов и минусов жизни в Европе».

Это «Список плюсов и минусов жизни в Тарту, втором по величине городе Эстонии с населением 100 000 человек, если вы молодая русскоязычная женщина, у которой нет денег, стыда и будущего».

Плюсы

Уцененная еда в магазинах.

В Эстонии за пару дней до того, как у еды истекает срок годности, на нее клеят стикер. Нет, не с новым продленным сроком годности. А со скидкой! Эта скидка может быть 15, 25 или 50 процентов, а еда всё еще не пропавшая. Таким образом, если ты опытный охотник за котлетами по скидочке и знаешь, где искать, ты можешь экономить на еде ОЧЕНЬ много. Потому что уценяют практически всё: от мяса и полуфабрикатов до молочки и тортов. Правда, придется драться с бомжами, но огромный чизкейк за 6 евро стоит этой битвы. А еще здесь моцарелла и замороженные овощи дешевые.

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