Пт, 16.04.2021
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ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ЖИЗНИ ЗДЕСЬ ⟩ Переехавшая из Казахстана в Эстонию девушка: огромный чизкейк за шесть евро стоит битвы с бомжами!

Анастасия Щурова ФОТО: личный архив

Анастасия Щурова живет в Тарту, куда переехала из Казахстана. Она учится в университете, имеет профиль в Tinder, стендапит и пишет серию эссе «Ошибки молодости» для казахского издания manshuq.com. Ее очередные прекрасные, полные иронии, литературные зарисовки - «Я всегда хотела жить в Европе» - про студенческую столицу Тарту. О курсе валют: 1 казахстанский тенге равен 0, 0019 евро.

Настя составила «Список плюсов и минусов жизни в Тарту, втором по величине городе Эстонии с населением 100 000 человек, если вы молодая русскоязычная женщина, у которой нет денег, стыда и будущего». Читаем!

Я всегда хотела жить в Европе. Не знаю точно, кто и когда внушил мне эту мысль, но с детства я была убеждена, что «в Европе жить хорошо, а в Казахстане плохо». Не для того меня мама с детства кормила сосисками «Беккер» за 4 000 тенге за килограмм, чтобы я потом на тридцатом автобусе из Пятилетки в «Магнум» ездила. Я должна жить в Европе! Потому что в Европе свобода, демократия и горячие мужики. А в Казахстане ни свободы, ни демократии, а горячий только чай.

Поэтому, как только у меня появилась возможность, я решила уехать на «загнивающий Запад». Так, четыре года назад я попала в Эстонию. Да, возможно, курица - не птица, а Эстония - не заграница, но официально Эстония – часть Евросоюза и пытается вести себя соответствующе. За четыре года, что я живу в Эстонии, я перестала быть категоричной и поняла, что жизнь в Европе не панацея. И на самом деле везде есть свои минусы: как в Шымкенте, так и Париже. Вопрос в том, с какими из них ты можешь мириться. Поэтому я решила составить субъективный список плюсов и минусов. Я понимаю, что за всю Европу я сказать не могу, потому что я там не жила, и, возможно, проживи я эти четыре года в Берлине, я бы думала по-другому. Но почему-то из всех городов мира я решила выбрать Тарту, а за все свои грехи нужно расплачиваться. Так что это не «Список плюсов и минусов жизни в Европе».

Это «Список плюсов и минусов жизни в Тарту, втором по величине городе Эстонии с населением 100 000 человек, если вы молодая русскоязычная женщина, у которой нет денег, стыда и будущего».

Плюсы

Уцененная еда в магазинах. 

В Эстонии за пару дней до того, как у еды истекает срок годности, на нее клеят стикер. Нет, не с новым продленным сроком годности. А со скидкой! Эта скидка может быть 15, 25 или 50 процентов, а еда всё еще не пропавшая. Таким образом, если ты опытный охотник за котлетами по скидочке и знаешь, где искать, ты можешь экономить на еде ОЧЕНЬ много. Потому что уценяют практически всё: от мяса и полуфабрикатов до молочки и тортов. Правда, придется драться с бомжами, но огромный чизкейк за 6 евро стоит этой битвы. А еще здесь моцарелла и замороженные овощи дешевые.

Кинотеатры

В Тарту я стала любить ходить в кино. Во-первых, все фильмы показывают в оригинальной озвучке с русскими (не спрашивайте, почему) субтитрами. И даже если ты не смог выучить английский до конца, всё еще можно притворяться снобом и рассказывать потом всем, что ты читаешь, простите – смотришь, фильмы в оригинале. Во-вторых, люди в кинотеатрах почему-то не разговаривают, не едят, не звонят родственникам, не слушают аудио из WhatsApp во время фильма, и самым шумным человеком в зале оказываешься ты, потому что ты дышишь слишком громко. И в-третьих, можно сходить в кино и не встретить ни одного человека, включая работников кинотеатра. Но об этом подробнее ниже.

Мир интровертов

Эстония – страна победившей интроверсии. В какой-то момент я поняла, что в Тарту можно жить и ВООБЩЕ не общаться с людьми. То есть даже с теми, с кем ты начинаешь общаться по необходимости, как, например, кассиры или кондукторы в автобусе. Всё можно сделать самому либо на месте, либо через Интернет. В банки и ЦОНы ходить не нужно, всё можно сделать и подписать дома. В магазинах большинство касс – это кассы самообслуживания. Причем настоящие кассы самообслуживания, а не такие, где ты пробиваешь сам, но в метре от тебя всё равно стоит кассир и наблюдает, как бы ты чего не унес. В кинотеатрах билеты проверяет турникет, в библиотеке ты можешь взять книги сам, зарегистрировать в специальном автомате и просто уйти. Для распечатки и копий тоже есть автоматы, и даже не надо искать ксерокс у Асхата по 20 тенге в подземном переходе.

Очень удобно. Правда, можно забыть, как разговаривать, но зачем оно вам надо?

Секонд-хенды

Пока я жила в Алматы, в моей вселенной существовало два типа секонд-хендов: первый – тот, где вещи правда дешевые, но либо уродливые, либо их предыдущего владельца убили в пьяной поножовщине; второй – тот, где вещи красивые и винтажные, и если их предыдущий владелец и мертв, то его отравили мартини и креветками, но стоят эти вещи, как самолет. В Эстонии же в секонд-хендах можно купить на самом деле классные вещи, и стоить они будут пятьдесят центов или евро. Ну, десятку в крайнем случае, если это огромный зимний пуховик. Поэтому с тех пор, как я приехала в Тарту, я забыла, что такое New Yorker и H&M, а 60% моего гардероба – это секонд-хенд.

Автоматы для сдачи бутылок

Мое любимое. Мечта бедного еврея-алкоголика. Лучшее изобретение человечества. Автомат для сдачи бутылок, который платит тебе деньги за твои бутылки!!! По факту он тебе не платит, а возвращает твои же деньги. Потому что, когда ты покупаешь какой-то напиток в бутылке, тебе автоматически накидывается десять центов в стоимость напитка за бутылку. Но десять центов погоды не делают, поэтому ты этого не замечаешь. А вот когда ты набрал мешок пустых бутылок из-под алкоголя, сдал их, получил три евро и купил себе еще алкоголя, ты чувствуешь, что жизнь удалась и ты у мамы добытчик и бизнесмен.

Путешествия

Не слишком актуально сейчас, но старожилы говорят, что помнят времена, когда летали самолеты и можно было ездить в другие страны без маски и отрицательного теста на коронавирус. Путешествия в Европе хороши тем, что они могут быть дешевыми и спонтанными. Ты можешь сдать бутылки (очень много бутылок), купить себе билет в Милан за десять евро и улететь туда на следующий день. И никаких тебе броней отелей, визовых сборов, пересадок в Стамбуле и «Ребята, займите мне пару тысяч евро, мне чисто на один день на счет положить, типа у меня есть деньги, мне для визы надо».

Минусы

Медицинская система 

Медицинская система Эстонии работает по принципу «Сдохни или умри». Я правда не знаю, как эта страна не вымерла с такой медициной, но то, что людей в целом по стране мало, о чем-то говорит. Нет, я не говорю, что врачи плохие. Я уверена, что в Эстонии очень много отличных врачей. Но вы об этом всё равно никогда не узнаете, потому что, если и попадете к ним, то в ноябре следующего года, и то не факт, потому что сначала надо пойти к своему семейному врачу, а у него времени тоже в этом году нет. Я несколько раз болела в Эстонии, и когда мне было очень плохо, звонила и записывалась на прием к своему врачу, но всегда выздоравливала сама еще до приема, потому что за две недели любая болезнь сама пройдет. Ну или не пройдет совсем, но там уже и врач не нужен. Пойти в аптеку и купить антибиотики себе самому тоже не сработает, потому что аптеки вам ничего и никогда не продадут. По крайней мере, антибиотики и обезболивающие – точно, так что, собираясь ехать сюда, нимесилом нужно запасаться смолоду. Возможно, в эстонской аптеке вам продадут витамин D, но и то после пары уточняющих вопросов и косого взгляда. Поэтому болеть в Эстонии не стоит. Особенно без страховки.

Индустрия красоты

Приехав в Эстонию, я забыла, что такое маникюр, потому что ввиду отсутствия конкуренции, маленького спроса или какой-нибудь европейской конвенции маникюрщицы работают по принципу «плохо и дорого», либо «нормально, но чтобы оплатить маникюр, придется взять ипотеку». Поэтому все истории о том, что секрет богатства в том, чтобы научиться делать маникюр и уехать в Европу – это правда. Как с парикмахерами – я не знаю, потому что однажды моя знакомая постригла здесь кончики волос за двадцать евро, и я решила даже не узнавать. Потому что я привыкла стричься у Жанны на базаре за 2500 тенге. Но однажды мы с соседкой хотели покрасить мне волосы профессиональной краской, и не смогли ее купить. Потому что профессиональную краску в Эстонии продают только тем, у кого есть удостоверение парикмахера. Чтобы никто себе волосы не сжег. Но ничего, мы выкрутились и сожгли мне волосы дешевой краской из супермаркета.

Доставка с AliExpress 

Она платная, и этим всё сказано. Зачем тебе что-то с «алика», если тебе нужно платить за доставку? Большинство покупок на AliExpress делается из расчета «А, да ладно, оно стоит всего еврос, возьму, чо мне жалко». И так десять товаров подряд. В Европе после принятия какого-то дурацкого закона доставка стала платной, и теперь ты не можешь взять что-то за еврос, потому что за доставку с тебя возьмут еще пять. Таким образом, дурацкий Евросоюз лишил меня маски с глиттером, держателя для голубей и массажера для второго подбородка.

Праздники

Тому, кто, как и я, привык жить в стране, где половина года нерабочая, в Эстонии будет сложно. В Эстонии праздники, которые в то же время выходные, можно пересчитать по пальцам. Но не всего населения, а одного человека. Это несколько Дней независимости, Первое мая, Пасха со Страстной пятницей, Рождество, Новый год и (внезапно) день Ивана Купалы. И всё. Ни Дня Первого Президента. Ни Дня Конституции. Ни Дня защитника Отечества. Ни (самое лучшее) прекрасного месяца марта, где ты больше отдыхаешь, чем работаешь, потому что, алё, кто весной хочет работать? Ты хочешь в Ташкенте фрукты есть, а не вот это всё. Но Эстонии плевать. Работай, солнце еще высоко. Возможно, последний раз в этом году.

Круглосуточные магазины

С ними даже хуже, чем с праздниками. Их либо нет совсем, либо, как в Тарту, этот супермаркет один на весь город, но находится почему-то в какой-то жопе, куда ты даже при свете дня не хочешь идти, не то что в три часа ночи. Зачем мне супермаркет в три часа ночи? Разве у вас не бывает таких моментов, когда вы смотрите ночью сериал и вдруг вам захотелось пельменей? Или сока? Мороженого? У меня бывают. И в Тарту я не могу ничего купить, мне нужно ждать до утра. А утром я уже не хочу. И не покупаю. Таким образом, страдают все: и мой желудок, и я, и производители пельменей, и эстонская торговля в целом.

Фильмы в Интернете

В этом году в университете я записалась на курс про скандинавское кино. Главная цель этого курса – смотреть вместе фильмы, а потом обсуждать их. Наша преподавательница надеялась, что курс будет проходить вживую, потому что все фильмы, которые она планировала посмотреть, есть у нее по подписке на HBO Nordic (она из Швеции). Но университет решил, что мы будем учиться на удаленке, и все планы нашей преподавательницы полетели в Эйяфьядлайёкюдль. Потому что тех фильмов, которые она планировала нам показывать, нет в легальном доступе в Интернете. Я пыталась закинуть идею с торрентами, но на меня только осуждающе посмотрели, как на русского хакера. В итоге мы смотрим другие фильмы, которые хуже, но зато их можно найти легально. Да, я понимаю, что пиратство – это плохо, и сама плачу за подписку на нескольких стриминговых сервисах. Но иногда бывает так, что фильма ну правда нет нигде, а ты ОЧЕНЬ хочешь его посмотреть. И я просто вижу, как законопослушные эстонцы в этот момент говорят: «Ну ладно, посмотрю его никогда».

P. S. А вот со свободой и демократией, ради которой я хотела в Европу, кстати, сложно и неоднозначно. Я не могу однозначно сказать, где я чувствую себя свободнее – здесь или в Алматы. Скорее всего, по-разному в разных ситуациях. Да, это классно, что в Европе законы правда работают. И я понимаю, что так и должно быть в нормальном обществе. Но меня, выросшую среди постсоветского раздолбайства и привыкшую к тому, что даже если нельзя, но при определенных условиях всё равно можно, это ужасно ограничивает. И я даже не знаю, хочу ли я что-то изменить в себе или нет.

P. P. S. Мужики везде одинаковые.


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