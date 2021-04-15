Чт, 15.04.2021
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УНИКАЛЬНЫЙ СНИМОК ⟩ В Тартумаа замечена косуля-альбинос, которая сразу завоюет ваше сердце

Metskits. Pilt on illustreeriv. ФОТО: Shutterstock

В Facebook распространяется фото белоснежно-белой косули, внешность которой удивляет абсолютно всех - такое животное можно встретить очень редко.

Такая необычная особь попалась на глаза живущей в Тартумаа Лайви Сирп. Она поделилась снимком в группе Looduse pildipank в Facebook, участники которой оценили фото по достоинству.

Альбиносы - явление относительно редкое, поэтому реакция людей была вполне понятна.

Как будто Серебряное копытце. Интересно, если он ударит ногой о землю, искры полетят?

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Боже, какая красота!

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Очень надеюсь, что природа и охотники сохранят такую красоту,

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- пишут в комментариях к фото.

Однако беспокоится об охоте на такое животное не стоит, ведь оно находится под охраной.

Косуля. ФОТО: Facebook/Laivi Sirp

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