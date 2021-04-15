Солист «Иванушек International» Кирилл Андреев скоро станет дедушкой

Его сын, 20-летний Кирилл Андреев — младший, женился на своей возлюбленной Аделине в феврале прошлого года, и вот теперь пара ожидает прибавления в семье. Новостью с подписчиками вчера поделилась сама невестка музыканта, опубликовав снимки, пишет Сплетник.

Мы очень тебя ждем, наш маленький ангел, 1

— написала она.

К новой роли Аделина уже вовсю готовится — у себя в сторис она также опубликовала короткое видео с курса для будущих мам.

Пол ребенка она пока не назвала, но, по данным сайта kp.ru, друзья семьи рассказали, что Кирилл и Аделина ждут девочку: появиться на свет она должна этим летом.

Смотри фото ЗДЕСЬ!



