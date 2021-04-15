Солист «Иванушек International» Кирилл Андреев скоро станет дедушкой
50-летний Кирилл Андреев, участник популярной в конце 1990-х группы "Иванушки International", скоро станет дедушкой!
50-летний Кирилл Андреев, участник популярной в конце 1990-х группы "Иванушки International", скоро станет дедушкой!
Его сын, 20-летний Кирилл Андреев — младший, женился на своей возлюбленной Аделине в феврале прошлого года, и вот теперь пара ожидает прибавления в семье. Новостью с подписчиками вчера поделилась сама невестка музыканта, опубликовав снимки, пишет Сплетник.
Мы очень тебя ждем, наш маленький ангел,
— написала она.
К новой роли Аделина уже вовсю готовится — у себя в сторис она также опубликовала короткое видео с курса для будущих мам.
Пол ребенка она пока не назвала, но, по данным сайта kp.ru, друзья семьи рассказали, что Кирилл и Аделина ждут девочку: появиться на свет она должна этим летом.
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