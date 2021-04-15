Чт, 15.04.2021
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Депутат полностью разделся перед камерой, шокировав коллег, собравшихся на онлайн-заседание

Видео-конференция. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Тонкости удаленной работы освоили еще не все, и это становится причиной всё новых конфузов. Даже политикам не удалось избежать неловких ситуаций, рассказывает Лайф.

Канадский депутат и юрист по экологическому праву Уильям Амос изрядно удивил своих коллег во время онлайн-заседания палаты общин. Мужчина предстал перед ними в таком виде, что участникам совещания пришлось прятать глаза от стыда.

Фото © Twitter / ChrisGNardi

Фото © Twitter / ChrisGNardi

Уильям появился на экране полностью обнаженным, прикрывая самую пикантную часть тела предметом, похожим на телефон. Депутат стоял между двумя флагами — Канады и ее провинции Квебек — и, казалось, совсем не обращал внимания на включенную камеру. Как выяснилось, мужчина и сам был поражен тем, что произошло, пишет The Daily Beast. По словам Амоса, он не подозревал, что в этот момент его видят коллеги. «Это была досадная ошибка. Видео включилось случайно, когда я переодевался в рабочую одежду после пробежки. Я искренне извиняюсь перед своими коллегами в палате общин», - говорит Уильям Амос.

Фото © Instagram / william_amos_pontiac

Фото © Instagram / william_amos_pontiac

Многие участники заседания посочувствовали Уильяму, но депутат Клод Дебельфёй решила предостеречь остальных. «Мы увидели, что коллега находится в отличной физической форме, но я думаю, что всем следует напомнить о необходимости быть осторожными и следить за камерой», — отметила она.


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