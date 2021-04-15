Депутат полностью разделся перед камерой, шокировав коллег, собравшихся на онлайн-заседание

Уильям появился на экране полностью обнаженным, прикрывая самую пикантную часть тела предметом, похожим на телефон. Депутат стоял между двумя флагами — Канады и ее провинции Квебек — и, казалось, совсем не обращал внимания на включенную камеру. Как выяснилось, мужчина и сам был поражен тем, что произошло, пишет The Daily Beast. По словам Амоса, он не подозревал, что в этот момент его видят коллеги. «Это была досадная ошибка. Видео включилось случайно, когда я переодевался в рабочую одежду после пробежки. Я искренне извиняюсь перед своими коллегами в палате общин», - говорит Уильям Амос.