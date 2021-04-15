Шура рассказал, почему продолжает терять вес

Как сообщил певец, история похудения началась еще прошлой весной. Тогда врачи обнаружили у артиста серьезные проблемы с ЖКТ, провели операцию и предупредили, что нужно срочно менять пищевые привычки. В ином случае, болезнь вернется, и не факт, что артист отделается легко и на этот раз.

Шура всерьез испугался такой перспективы. Он начал соблюдать предписанную диету: ограничил сладкое и мучное, исключил алкогольные напитки, ел много овощей и фруктов.

Но и это еще не все. Артист решил поменять зубы. Напомним, что уже 13 лет певец пытается добиться шикарной улыбки, но пока безуспешно. Шура однажды уже вставил импланты. Первое время всё было хорошо, но потом искусственные челюсти просто отвалились. Как оказалось, работа была выполнена стоматологом некачественно.

На этот раз Шура подошел ответственно к выбору нового специалиста. Артист нашел стоматолога, который взялся за этот сложный случай.

Сейчас артисту наращивают челюстную кость, чтобы протезы долго держались. На процедуру нужно длительное время, и артист пока ходит со вставной челюстью. Своих зубов у него нет.

Неудивительно, что певец не может есть твердую пищу. Он либо берет детское питание, либо измельчает еду в блендере. Шура пьет много воды, ест супы, йогурты, овощные и фруктовые смузи. Причем, ест певец только утром и вечером, и небольшими порциями. Такой рацион сказался на весе. Артист продолжает сбрасывать килограммы, но не по доброй воле.