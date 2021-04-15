Неожиданно: коронавирус уничтожает раковые клетки

Врачи продолжают изучать коронавирусную инфекцию, с которой весь мир ведет борьбу больше года. Стало известно, что коронавирус вполне способен уничтожать раковые клетки. Благодаря заболеванию в организме активируется иммунная система. Уже несколько врачей подтвердили, что коронавирус положительно влияет на борьбу с онкологическими заболеваниями.

«Любое инфекционное заболевание, в том числе коронавирус, может приводить к тому, что активируется иммунная система и уничтожается злокачественная опухоль. Одно из самых первых лекарств для лечения онкологических заболеваний, «токсин колея», состояло из вытяжки из двух видов бактерий. Они вызывали повышение температуры тела, лихорадку, после которой опухоль регрессировала», - рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок порталу URA.ru.