Герли Падар впервые за долгое время показала повзрослевшую дочь

Герли Падар уже не один год верна стрижке "пикси", и хотя локоны ее дочери Аманды довольно длинные, предпочтения в цвете волос в семье точно совпадают. Для фото и мать, и дочь выбрали серые кофты, благодаря чему сочетание получилось идеальным.