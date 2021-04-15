Герли Падар впервые за долгое время показала повзрослевшую дочь
Певица Герли Падар поделилась в Instagram снимком, на котором позирует вместе со старшей дочерью, которая похожа на мать как две капли воды.
Певица Герли Падар поделилась в Instagram снимком, на котором позирует вместе со старшей дочерью, которая похожа на мать как две капли воды.
Герли Падар уже не один год верна стрижке "пикси", и хотя локоны ее дочери Аманды довольно длинные, предпочтения в цвете волос в семье точно совпадают. Для фото и мать, и дочь выбрали серые кофты, благодаря чему сочетание получилось идеальным.
Аманда Ребека Падар занимается спортивными танцами и уже добилась больших успехов в этом виде спорта. Дочь пошла по стопам отца, Мартина Пармаса, который построил успешную карьеру в танцах.
Блондинкам веселее,
- подписала кадр Герли.
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