КОРОНАВИРУСНАЯ ЭПОХА ⟩ Семья некогда успешных рестораторов из Тарту вынуждена стоять в очереди за продуктами питания и думать, как выжить

Семья Эсинг держала суши-ресторан в Тарту, и жили они неплохо. До весны прошлого года, того самого момента, когда в нашей стране начались коронавирусные ограничения, семейный бизнес, возглавляемый Эриком-Эдуардом Эсингом, шел хорошо. Перепадало иногда и бездомным - они могли получить чашку кофе в ресторане Эрика, раз в неделю семья развозила еду нуждающимся, а вскоре стали собирать пожертвования и для Продуктового банка.

Ситуация резко изменилась прошлой весной, когда суши-ресторан, как и многие другие, оказался в тисках ограничений. Выяснилось, что семейный ресторан не имеет права на государственную поддержку, а имеет большую задолженность, так как срок аренды истекает лишь спустя полгода после остановки бизнеса. Некоторые друзья и знакомые помогали семье, но кризис все равно стал фатальным для ресторана. «К сожалению, те, кому активно помогали мы, и кого поддерживали, быстренько исчезли из нашей жизни», - констатирует Эрик. Уже прошлой осенью задолженность семьи превысила 5000 евро. Бедственное положение привело к тому, что Эсинги сами стали нуждаться в элементарной продовольственной помощи.

То же произошло и с местом в детском саду маленькой дочери. «Директор детского сада стал единственным, кому было не все равно, что с нами случилось, - рассказывает Эрик. - Он не спрашивал постоянно, когда мы оплатим место в детском саду, а интересовался, чем может помочь». Воспитательница детского сада предложила обратиться в Продуктовой банк за помощью, то есть туда, куда собственик бывшего ресторана сам привозил еду для нуждающихся.

Как переменчива судьба! «Когда мы привозили продукты в Продуктовый банк, мы представили бездомных, которым необходима еда, - откровенничает Эрик. - Но мы не могли представить, что сами окажемся в очереди за продуктами». Эрик и его жена сначала чувствовали себя неловко - ведь у них есть собственный дом, и они не заслуживают бесплатных продуктов. Но они видели и другие семьи, стоявшие в очердях в Продуктовом банке, и потихоньку смирились со своей участью.

Эрик расскзал, что они часто ели лапшу быстрого приготовления, так называемые бомж-пакеты, а хлеба не видели неделями. Все, что удавалось получить в Продуктовом банке, отдавалось ребенку, который никоим образом не должен был голодать.

По словам Эрика, худшее было впереди. В один день их вышвырнули из квратиры за неуплату. «Это было очень страшно, - вспоминает глава семьи. - Но те времена канули в Лету, скоро лето, и в Продуктовом банке можно получить даже кусочек арбуза, чтобы подсластить себе жизнь».