Плохая гигиена рта оказалась смертельно опасной

В исследовании приняли участие 48 пожилых людей без признаков когнитивных нарушений. Специалисты провели анализ микрофлоры пародонтальных карманов и сопоставили результаты с данными о присутствии амилоидов и нейрофибриллярных скоплений в спинномозговой жидкости пациентов. Определялся дисбиотический индекс как соотношение вредных патогенных бактерий к здоровым.

Оказалось, что повышенный дисбиотический индекс, то есть доминирование патогенных микробов (Treponema, Porphyromonas, Tannerella) над здоровой микрофлорой (Rothia, Corynebacterium), связан с увеличением уровня бета-амилоидов (группа Aβ+). У людей в группе Aβ+ имели в четыре раза большую вероятность высокого дисбиотического индекса.