Мужья и любовники Примадонны: с кем делила жизнь Алла Пугачева

«Почти все были в нее влюблены. Мне-то казалось, что только я… У нее все было как надо — ножки, мини-юбка, — восхищался Буйнов. — И конечно, она убийственно пела песню, кажется, Добрынина, «Вспоминай меня», где в конце брала великолепный верх. Ни одна певица в СССР этим не пользовалась. А у Аллы так четко получалось, подъем такой»».
В итоге вместо романа у музыкантов сложилась крепкая и проверенная временем дружба, чему оба безмерно рады.
В гостях у поэта Леонида Дербенева состоялось знакомство Аллы Борисовны с Александром Стефановичем. Режиссер был очарован общительной и обаятельной певицей, так что через несколько дней пригласил ее в ресторан. Осложняло ситуацию то, что у Стефановича в тот момент имелась невеста, ну а Пугачева, по некоторым данным, собиралась замуж за дирижера Константина Орбеляна. Однако страсть взяла верх, и в итоге постановщик женился на артистке.
С того момента он стал ее продюсером и имиджмейкером, скрупулезно выстраивающим стратегию покорения многомиллионной публики. Популярность звезды росла, а вот доверие супругов друг к другу таяло на глазах. Впоследствии Алла Борисовна отмечала, что брак с режиссером распался из-за его измен, ну а Стефанович уверял: отношения дали трещину, когда у постановщика возникли неприятности с властями, а певица не вступилась за него, а наоборот, заявила, что тот сам виноват.
Последний гвоздь в крышку гроба этого союза оказался вбит, когда в ленту, где изначально должна была играть Пугачева, взяли Софию Ротару. «Фильм «Рецитал» закрыли, мы с Бородянским написали совершенно новый сценарий. В «Рецитале» был рассказ о том, как девушка из деревни пробивается на сцену, а сценарий «Души» повествовал о том, как популярная эстрадная звезда из-за болезни со сцены уходит. Тему болезни певицы мы позаимствовали из биографии Ротару. Эта гонка нас с Аллой утомила. Мы ведь даже ребенка не хотели из-за этого заводить... Впрочем, это глубоко личное, — подчеркивал Стефанович. — Скажу только, что наше расставание было болезненным и с той, и с другой стороны».
Музыкальный продюсер был концертным директором Пугачевой, а кроме того, другом семьи: вместе с Болдиным, его супругой Милой и Стефановичем Примадонна нередко отдыхала за городом. По иронии судьбы браки Евгения и Аллы Борисовны распались примерно в одно время, и профессиональные отношения коллег вскоре эволюционировали в романтические.
На бумаге брак продлился восемь лет, однако Пугачева признавалась, что отношения носили скорее партнерский характер, а официальное оформление союза было формальностью. Болдин гулял направо и налево, да и у самой Примадонны в тот период случались бурные романы…
Из газет Алла Борисовна узнала о появлении на сцене талантливого музыканта Владимира Кузьмина и приехала к нему на концерт, чтобы познакомиться лично. В звездной тусовке говорили, что с того момента артисты начали встречаться. Правда, продлился период страсти совсем недолго.