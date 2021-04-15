Мужья и любовники Примадонны: с кем делила жизнь Алла Пугачева

«Да, у нас с ней был творческий союз, небольшой роман, не более. Когда мы были вместе, я писал ей песни, она их с благодарностью исполняла, говорила, что это хорошие и талантливые работы. Но... Мне не хотелось быть в тени Пугачевой. Тем более я — рокер, а с ней мне приходилось превращаться в попсовика. Я понял, что как музыкант деградирую. Я — птица вольная. А с Аллой были правила. Но какие для рокера могут быть правила? На определенном этапе отношений мы оба почувствовали дискомфорт. Мне было трудно об этом сказать Примадонне. К счастью, она все поняла сама и отпустила меня», — пояснял Кузьмин.

Сергей Челобанов

Бывший боксер из Саратова с судимостью и проблемами с наркотиками — репутацию музыкант имел, мягко говоря, подмоченную. Но как только кассета с записями группы Челобанова H-Band попала в руки Аллы Борисовны, жизнь стала стремительно улучшаться. И вот уже вчерашний грузчик делал аранжировки для Примадонны и светился в «Рождественских встречах». Певица заботилась об имидже артиста, так что отправляла его к хорошему портному и парикмахеру. Когда же вышла совместная песня «Незваный гость», зрители заключили, что пару связывает не только творчество.

Вопрос о браке не стоял: в Саратовской области у Челобанова осталась жена с детьми, ну а Алла Пугачева по-прежнему была замужем за Болдиным. «Наши с Пугачевой отношения длились четыре года, вплоть до свадьбы с Киркоровым. Я еще работал в Театре, когда она развелась с Болдиным. И буквально сразу же расписалась в Ленинграде с Филиппом. Я даже поначалу ничего не понял: у нас все продолжается, а тут какая-то свадьба», — утверждал Сергей.

Впоследствии сотрудничество с музыкантом оборвалось, а все знакомые певицы уверяли, что никакого романа у Аллы Борисовны с Сергеем не было. Зато сам артист, исчезнувший с эстрады, не стеснялся ходить по телешоу, рассказывая про сексуальные отношения с Примадонной.

Филипп Киркоров

Что бы кто ни говорил, а разрыв с Болдиным дался Примадонне нелегко. Она чувствовала себя одинокой, и ухаживания молодого красавца Филиппа Киркорова пришлись как нельзя кстати. Артист долго добивался расположения Пугачевой, но в 1994-м стал ее четвертым супругом. Увы, почти сразу звезда осознала, что поторопилась с браком.