Светлана Крючкова впервые рассказала об изнуряющей борьбе с раком

К своему 70-летию артистка представила автобиографический альбом и удивила откровениями из жизни.

«Я стала издавать книги и рассказывать про свою жизнь, потому что часто встречаю искаженные факты, устала от этого, — начала Крючкова. — Пока я жива, а жить осталось не так уж много, будем смотреть правде в глаза, еще успею что-то сказать: с кем меня сталкивала жизнь, по каким ухабам носило, как я смогла выстоять без всякой поддержки. В 15 лет один человек посмотрел мою руку и сказал: «У тебя будет судьба, отличная от всех жителей этого города. Я поверила и запомнила».

Многие ошибочно считали, что отцом Светланы Николаевны является актер Николай Афанасьевич Крючков, мол, понятно, почему стала звездой. Но это не так, она родилась в Кишиневе в семье военнослужащего, жила семья очень небогато. «Никогда не видела папиных родителей. Растила меня бабушка по маминой линии Клавдия Михайловна — причем не скажу, что воспитывала: кормила, следила — да, — вспоминает актриса. — Всему хорошему в себе я обязана книгам. Как никому не нужный ребенок, я была совершенно беспризорной. В пять лет научилась читать — принялась за газеты, а в 6 лет нашла на чердаке роман…»

На 168 страницах книги Крючкова собрала фотографии с людьми, которые оставили след в ее жизни, а также поделилась воспоминаниями. Есть среди них и очень болезненные. «В начале альбома снимки родного города — а место появления на свет оказывает большое влияние на человека. Много радостного было связано с ним, но была и трагедия: мой брат работал реставратором и на высоте 25 метров обломились леса: он упал с огромной высоты. В результате жизнь ему сохранили, но ногу пришлось ампутировать», — рассказала звезда.

В кино Светлана Николаевна дебютировала с легкой руки первого мужа — поэта и актера Михаила Стародуба: «Я ему обязана тем, что вообще стала сниматься, потому что сценарий фильма «Большая перемена» был предложен Мише. Он играл на гитаре, пел. Прочитав сценарий, попросил меня отвезти его на «Мосфильм». И в итоге в картине запела я».

В Москве актрисе, которая приехала поступать в театральные вузы, пришлось непросто, поэтому столицу она не очень любит. «Спала на вокзалах, голодала. Здесь я себя чувствую сиротой, — признается Крючкова. — Конечно, выхожу на сцену, гастролирую, но это другое. Так, чтобы сама приехала, просто так — нет. Помню, надо было сниматься на центральном телевидении, в программе посвященной «Большой перемене». А мы небогато тогда жили, как и многие из нашего поколения. Побежала в магазин, купила штапель, пришла к подруге: ее мама научила кроить, и я сама всю ночь шила платье».