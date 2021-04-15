Чт, 15.04.2021
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Светлана Крючкова впервые рассказала об изнуряющей борьбе с раком

Светлана Крючкова. ФОТО: Belinsky Yuri/ITAR-TASS

Несмотря на проблемы со здоровьем, актриса ведет насыщенную жизнь. Представляя новую книгу, Светлана Николаевна вспомнила, как уходила из театра, расставалась с мужьями и комплексовала из-за внешности, пишет «Стархит».

К своему 70-летию артистка представила автобиографический альбом и удивила откровениями из жизни.

«Я стала издавать книги и рассказывать про свою жизнь, потому что часто встречаю искаженные факты, устала от этого, — начала Крючкова. — Пока я жива, а жить осталось не так уж много, будем смотреть правде в глаза, еще успею что-то сказать: с кем меня сталкивала жизнь, по каким ухабам носило, как я смогла выстоять без всякой поддержки. В 15 лет один человек посмотрел мою руку и сказал: «У тебя будет судьба, отличная от всех жителей этого города. Я поверила и запомнила».

Многие ошибочно считали, что отцом Светланы Николаевны является актер Николай Афанасьевич Крючков, мол, понятно, почему стала звездой. Но это не так, она родилась в Кишиневе в семье военнослужащего, жила семья очень небогато. «Никогда не видела папиных родителей. Растила меня бабушка по маминой линии Клавдия Михайловна — причем не скажу, что воспитывала: кормила, следила — да, — вспоминает актриса. — Всему хорошему в себе я обязана книгам. Как никому не нужный ребенок, я была совершенно беспризорной. В пять лет научилась читать — принялась за газеты, а в 6 лет нашла на чердаке роман…»

На 168 страницах книги Крючкова собрала фотографии с людьми, которые оставили след в ее жизни, а также поделилась воспоминаниями. Есть среди них и очень болезненные. «В начале альбома снимки родного города — а место появления на свет оказывает большое влияние на человека. Много радостного было связано с ним, но была и трагедия: мой брат работал реставратором и на высоте 25 метров обломились леса: он упал с огромной высоты. В результате жизнь ему сохранили, но ногу пришлось ампутировать», — рассказала звезда.

В кино Светлана Николаевна дебютировала с легкой руки первого мужа — поэта и актера Михаила Стародуба: «Я ему обязана тем, что вообще стала сниматься, потому что сценарий фильма «Большая перемена» был предложен Мише. Он играл на гитаре, пел. Прочитав сценарий, попросил меня отвезти его на «Мосфильм». И в итоге в картине запела я».

В Москве актрисе, которая приехала поступать в театральные вузы, пришлось непросто, поэтому столицу она не очень любит. «Спала на вокзалах, голодала. Здесь я себя чувствую сиротой, — признается Крючкова. — Конечно, выхожу на сцену, гастролирую, но это другое. Так, чтобы сама приехала, просто так — нет. Помню, надо было сниматься на центральном телевидении, в программе посвященной «Большой перемене». А мы небогато тогда жили, как и многие из нашего поколения. Побежала в магазин, купила штапель, пришла к подруге: ее мама научила кроить, и я сама всю ночь шила платье».

Несколько лет Крючкова прослужила в МХАТе, и до сих пор с улыбкой вспоминает, как сообщила тогдашнему художественному руководителю Олегу Ефремову о своем уходе. «Мне как раз досталась роль в спектакле, которую я не хотела играть, и в итоге так до премьеры и не дошла: поехала в Ленинград, познакомилась там с оператором Юрием Векслером и влюбилась с первого взгляда, — делится Светлана Николаевна. — Бросила Москву. Был август, я звоню Олегу Николаевичу домой… Вообще он, конечно, настолько отличался от других главных режиссеров — представляете, что такое побеспокоить худрука в отпуске. Говорю: «Я ухожу из театра! Выхожу замуж». А Ефремов знал про мою влюбчивость. Поэтому через паузу он иронично говорит: «Ну и за кого?» Отвечаю: «За Векслера». На что тот: «Ну, если за Векслера, то… выходи!»

Артистка трижды была замужем, но при этом признается, что до недавнего времени всегда жутко комплексовала из-за внешности, считала себя гадким утенком. Поэтому и красавиц на сцене играть не любила. «Сейчас смотрю на себя и думаю: какая хорошенькая, да все в порядке, — смеется Крючкова. — А мне постоянно пытались внушить, что страшная и толстая. Ну, какая толстая, когда всегда весила около 65 кг? Вот последние годы уже да — гормонами набита. За последний месяц только две терапии прошла».

Несколько лет звезда борется с онкологией, болезнь ей диагностировали сразу в четвертой стадии: «В 2015 году я поехала в Германию на операцию и не знала, вернусь или нет. В театре были те, кто не верил в благополучный исход. Но я прилетела 7 октября, а 11-го мы играли премьеру на сцене БДТ — «Игрок». Там я, кстати, пою песню на немецком языке: учила ее по дороге на облучения, просила водителя меня поправлять. Спектакль идет уже шесть лет».

Это был не первый раз, когда Светлана Николаевна оказывалась на грани жизни и смерти. Незадолго до съемок в картине «Ликвидация» актриса перенесла клиническую смерть. Причем, из-за проблем со здоровьем и повышенных требований, ее в тот момент не взяли в другие несколько проектов.  

«Две операции, страшная боль, которая не оставляла меня 75 суток... Звонят из одной группы, предлагают играть, — рассказываю честно, в каком нахожусь физическом состоянии. Звонят из другой. В итоге отказываются от меня, — вспоминает Крючкова. — А потом предложили роль у Урсуляка. Я объяснила, что мне нужен отдельный трейлер, квартира со всеми гостиничными услугами и каждый вечер после съемки трансфер на море, чтобы плавать. И они согласились. А те первые два фильма так никто и не увидел».

Звезда «Большой перемены» признается, что верит в судьбу, мол, все случается так, как должно быть. Этого же правила она придерживается и в отношении с мужчинами.

«Я развелась в 2014 году. Инициатором была я, а то пишут: бросила Векслера, а меня оставил муж, который моложе. Так вот: все наоборот: Векслер ушел сам, а Саше Молодцову (третий супруг – прим. ред.) я сказала: «Мы прожили 25 лет, хватит, довольно, до свидания!» И он ушел, и я лежу через полгода на диване, и так легко дышится, думаю: Боже, какое счастье! Тишина, слушай и смотри, что хочешь, никто не конфликтует. Сейчас живу очень хорошо. У меня кот, младший сын, ему скоро будет 31 год, его девочка, и моя подруга ближайшая. Все, кто нужно, со мной».

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