Наталия Антонова впервые рассказало о смерти младшего сына

«Наш Николай Николаевич родился 11 октября недоношенным. После родов его перевели в детскую реанимацию, где он провел два месяца. Врачи боролись за жизнь Коли, но, к сожалению, ничего не смогли сделать. Он успешно перенес две операции, был очень сильным мальчиком, все время улыбался. Врачи молодцы, они великие люди, особенно неонатологи, занимающиеся недоношенными детками. Они мне честно говорили о том, что выживаемость Коли — 50 на 50. Ему исполнилось два месяца, мы готовились перейти в педиатрию, но потом у сына остановилось сердце... Коли не стало 14 декабря», — со слезами на глазах рассказала 47-летняя артистка на передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1».

«Мы знали, что ситуация тяжелая, я молилась и так ни разу не взяла Колю на руки. Те минуты, которые я провела с ним, были самыми счастливыми! В тот момент не знала, куда себя деть, но дома меня ждали дети, надо было ехать к ним... Меня люди спрашивают, где мой сын, почему я о нем не рассказываю. Я боялась говорить об этом, мне хотелось все утаить, а не нужно скрывать правду от людей. Не стоит отчаиваться и тем женщинам, у которых случилась такая беда. Надо брать себя в руки. Коля для меня жив и находится рядом со мной», — подчеркнула Наталия, которая сегодня не теряет надежды родить девочку.