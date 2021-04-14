Фильм «Ирония судьбы» переснимут с голливудскими актерами.
Российский режиссер снимет голливудскую версию советского фильма «Ирония судьбы», сообщает Rueconomics.ru.
Российский режиссер снимет голливудскую версию советского фильма «Ирония судьбы», сообщает Rueconomics.ru.
Автором киноленты станет российский режиссер Марюс Вайсберг. Съемки будут проходить в Бостоне и начнутся уже летом этого года, сообщает пресс-служба компании «Централ партнершип».
— сказал Марюс Вайсберг.
Главные роли в голливудском ремейке легендарного советского фильма исполнят Эмма Робертс, Томас Манн, Гаррет Хедлунд и Бритт Робертсон. Автором сценария станет Тиффани Полсен.