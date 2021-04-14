Ср, 14.04.2021
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Фильм «Ирония судьбы» переснимут с голливудскими актерами.

Кадр из фильма "Ирония судьбы, или с легким паром!" ФОТО: Youtube

Российский режиссер снимет голливудскую версию советского фильма «Ирония судьбы», сообщает Rueconomics.ru.

Автором киноленты станет российский режиссер Марюс Вайсберг. Съемки будут проходить в Бостоне и начнутся уже летом этого года, сообщает пресс-служба компании «Централ партнершип».

Я очень рад, что наше советское культурное наследие теперь станет достоянием всего мира. Я долгие годы работал над этим проектом, и вот наконец благодаря моему партнеру, Владимиру Кошелеву, у нас получилось создать блестящий сценарий,

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— сказал Марюс Вайсберг.

Главные роли в голливудском ремейке легендарного советского фильма исполнят Эмма Робертс, Томас Манн, Гаррет Хедлунд и Бритт Робертсон. Автором сценария станет Тиффани Полсен.

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