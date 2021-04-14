СМИ узнали о планах принца Гарри после похорон его деда - принца Филиппа

По данным издания, Гарри сейчас находится в королевской резиденции Фрогмор-коттедж на карантине. На родину он приехал без своей жены Меган Маркл, которая ждет ребенка. Врачи рекомендовали ей воздержаться от долгого перелета. Принца Филиппа похоронят 17 апреля. После траурной церемонии, пишет New York Post, Гарри не будет задерживаться и сразу отправится к жене.

Муж британской королевы Елизаветы II принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет. Его похоронят в Виндзоре по сценарию, который он придумал сам. В марте ему сделали операцию на сердце. В больнице Филиппу пришлось пробыть месяц. Все это время он очень хотел поскорее попасть домой. Когда его выписали, он вел себя независимо и до конца дней сам себя обслуживал.