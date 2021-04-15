Эстонский барбер Andree Becker: дважды завоевал золото на международном парикмахерском конкурсе

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21 марта прошел международный онлайн-чемпионат Briliant Cup DUBAI 2021, где участники боролись за первенство в таких бьюти-категориях, как: волосы, ногти, ресницы, брови и визаж. Начинающему барберу из Эстонии – Андреэ Беккеру – удалось завоевать первенство аж в двух номинациях. Мы поговорили с талантливым мастером, который сам до сих пор удивляется своей победе.
— Итак, парикмахерские конкурсы были отменены из-за пандемии, но Brilliant Cup Dubai состоялся. Он прошел в формате онлайн. Расскажите, как именно он проходил? Этот конкурс был организован впервые?
«Полное название конкурса International Championship Briliant Cup DUBAI 2021. И да, он был организован впервые, - отмечает Андреэ. - После окончания выполнения работ, надо было отобрать четыре лучших фотографии с разных ракурсов, а также сделать видео, около 30 секунд».
Стоит отметить, что видеотрансляция выполнения работ не велась, а участником требовалось лишь предоставить фото- и видеоматериалы готовых работ для оценки жюри. «Во время оценивания судьи не знали, чьи это работы и имен участников – оценивалась чистота и креативность работы. Также на фото работ нельзя было рекламировать ни салон, ни себя, ничего», - рассказывает барбер о том, как проходил отбор работ-победителей.