Облачившаяся в хиджаб Анастасия Решетова возмутила верующих

Накануне 25-летняя знаменитость опубликовала в своем Instagram-аккаунте снимок, на котором она запечатлена стоящей на фоне мечети в длинном закрытом платье и темном платке на голове. Анастасия Решетова поздравила всех мусульман с началом священного месяца Рамадана, который является важнейшим событием года для всех адептов этой веры.

Подписчики модели неоднозначно восприняли ее слова и внешнее преображение. Многие посчитали, что для нее такой наряд смешен и скорее напоминает карнавальный костюм. Дело в том, что чаще всего модель предстает перед публикой в полуголом виде, поэтому образ скромницы, по мнению фолловеров, ей не к лицу.

Подписчики подчеркнули, что Решетова не является мусульманкой, поэтому ее появление в таком наряде вызвало большое удивление. Также россияне заметили, что ни разу не было такого случая, чтобы истинная мусульманка переоделась в православную рубаху и поздравила представителей другой веры с христианским праздником.

«Это очень смешно выглядит», «Ну зачем эта показуха», «А Православных чего не поздравили? Не заслужили?», «А был пост где вы христиан поздравляли с началом 48-го Поста?» – написали возмущенные подписчики.

Впрочем, нашлись у экс-возлюбленной Тимати и такие поклонники, которые поблагодарили женщину за уважение к чужой религии. Комментарии недовольных пользователей Анастасия Решетова предпочла оставить без внимания.



