Данила Козловский бросил Ольгу Зуеву с дочерью на руках

Данила Козловский дал интервью Ирине Шихман, в котором согласился обсудить подробности личной жизни. В последнее время поклонники беспокоились, что между звездой и Ольгой Зуевой появились недомолвки, вызванные долгими разлуками. Чтобы видеться с маленькой дочерью, актеру приходится пересекать океан. Ведь возлюбленная много лет живет в Нью-Йорке и не собиралась переезжать. Ирина Шихман решила спросить Козловского напрямую:

Мы расстались, — откровенно заявил режиссер. — Я не готов говорить почему. Не хочу анализировать. Это наша жизнь, глубоко наша… Но… Куда правильнее сказать, что я поступил совершенно несправедливо по отношению к Оле, то как она не заслуживает. Я бы даже сказал гадко, но больше ничего говорить не буду.

35-летний Козловский признался, что тяжело переживает расставание. Он не хочет, чтобы разрыв как-то сказывался на его общении с годовалой дочерью. «Слава Богу, у меня есть возможность летать, — делился режиссер. — Стараюсь, как можно чаще это делать. Как только появляется время я лечу туда на несколько недель или хоть четыре дня просто, чтобы побыть с ребенком. Никогда не думал, что могу кого-то так сильно любить, потому что я на самом деле, к сожалению, очень эгоистичный человек. К кому-то испытывать такое сильное чувство — довольно неожиданно для меня».