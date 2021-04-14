Как открыть вино без штопора: ТОП-10 проверенных лайфхаков

Многим знакома ситуация, когда нужно открыть бутылку вина, а штопора под рукой нет. Кто-то пытается расковырять пробку ножом, некоторые ввинчивают шуруп, чтобы потом вынуть его плоскогубцами. Life Сегодня собрали 10 возможных способов, как без штопора добраться до вина в закупоренной бутылке.

Мы рассмотрим проверенные способы, при помощи которых действительно удастся открыть бутылку. При их применении нужно быть осторожным, иначе есть риск получить кусочки пробки в своем стакане или трещины на бутылке.

Лайфхак 1. Как открыть вино с помощью полотенца

Как открыть вино без штопора

Фото: Pinterest

Возьмите полотенце. Ткань должна полностью закрывать бутылку, чтобы она не выскользнула из рук. Приставьте бутылку с вином к стене и начните стучать по ней дном, пока пробка не выскочит. Стоит отметить, что такой процесс довольно длительный – он занимает около 20 минут. Кроме этого, нельзя стучать слишком сильно, чтобы не разбить бутылку.

Лайфхак 2. Вино в ботинке: стучим и пьем

Как открыть вино без штопора

Фото: Pinterest

Похожий метод, но для надежности и большей амортизации бутылку ставим в ботинок и придерживаем рукой. Этой конструкцией нужно потихоньку стучать о стену. С каждым разом пробка будет все больше выходить из горлышка. Стучите, пока ее не получится захватить пальцами и вытащить. Будьте аккуратны, чтобы бутылка не разбилась.

Лайфхак 3. Как можно открыть бутылку вина ножом

Переверните бутылку, чтобы смочить пробку изнутри. Аккуратно вонзите лезвие в пробку как можно глубже и потом, осторожно поворачивая его в одну и ту же сторону (например, по часовой стрелке) и одновременно вытягивая вверх, достаньте пробку из бутылки. Нож можно держать не прямо, а слегка под углом – от этого пробка выкручивается чуть легче и вероятность ее повреждения снижается. Но иногда пробка все же крошится и кусочки попадают в вино, нарушая эстетичность подачи. Это нестрашно – бутылка все равно будет открыта, так что цель достигнута. А вино можно процедить через марлю или ткань. Вот только есть одна опасность – ножом можно порезаться.

Лайфхак 4. Ключ отпирает не только двери, но и винные бутылки

Как открыть вино без штопора

Фото: Pinterest

Нет ножа – возьмите ключ. Во-первых, он всегда под рукой. Во-вторых, он безопаснее острого ножа, и вы не порежетесь. В-третьих, ключ обычно тоньше, чем нож, и держать его удобнее. Но будьте осторожны, чтобы его не поломать, иначе домой вы не попадете. Вводите ключ в пробку под небольшим углом – так будет проще его вывинчивать. Затем с небольшим усилием вкручивайте внутрь пробки, а потом аккуратно потяните вверх.

Лайфхак 5. Бутылку можно открыть с помощью шурупа

Как открыть вино без штопора

Фото: Pinterest