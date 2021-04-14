Инсайдер рассказал, как Елизавета II отнеслась отсутствию Меган Маркл на похоронах принца Филиппа

Как рассказал инсайдер изданию People, 94-летняя королева Елизавета II отнеслась с пониманием к тому, что жена ее внука приняла решение остаться дома.

Меган выразила королеве соболезнования. Королева понимает, почему она не может сейчас путешествовать,

— отметил он.

За состояние здоровья своей жены принц Гарри сильно переживает и беспокоится, что оставил ее одну дома на большом сроке беременности. Источники говорят, что с Меган и Арчи он созванивается ежедневно и справляется о самочувствии жены.

Похороны принца Филиппа состоятся в эту субботу, 17 апреля. Когда именно герцог Сассекский полетит обратно в США, неизвестно. Однако вряд ли он решит остаться на родине еще на несколько дней, учитывая, что отношения с членами семьи после скандального интервью Опре Уинфри у него не самые лучшие.

Королева Елизавета II тем временем спустя четыре дня после смерти мужа вернулась к своим обязанностям — вчера она приняла участие в торжественной церемонии по случаю ухода Уильяма Пила с поста лорда-камергера при королевском дворе.



