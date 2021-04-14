Морщины и дряблость: как выглядит 51-летняя Анжелика Варум без макияжа

Певица Анжелика Варум не так давно отправилась на отдых в Майами. Как известно, это одно из ее излюбленных мест, тем более что в США живет ее единственная дочь Лиза. Анжелика Варум и ее супруг Леонид Агутин часто приезжают на побережье, чтобы повидаться с родными и сделать перерыв в работе.

В своем микроблоге Анжелика поделилась с поклонниками фотографией, на которой близко показала свое лицо. Само собой, в отпуске Варум не пользуется косметикой и не делает макияж, но зато постоянно носит солнцезащитные очки. Под снимком Варум призналась, что даже на отдыхе слишком много размышляет. Артистка посоветовала самой себе отключить мозг.

«А не упразднить ли мне мозг?! Он очевидная помеха на пути к счастью!» — подписала кадр певица.

В комментариях поклонники начали активно обсуждать фотографию Варум. Большинство поклонников отметило, что певица, которой скоро исполнится 52 года, прекрасно выглядит. В основном она получила комплименты в адрес своей внешности, но были и те, кто раскритиковал состояние ее кожи. Впрочем, преданные поклонники заступились за Анжелику и напомнили злопыхателям, что она все-таки уже в возрасте. «А что вы хотели? Она уже не девочка», — отметил один из подписчиков артистки.

Конечно, у Варум в ее возрасте есть небольшие морщинки, а кожа уже не может похвастаться такой упругостью, как 30 лет назад, однако это совершенно не портит внешность певицы. По мнению пользователей, Анжелика все равно выглядит моложе своих лет.



