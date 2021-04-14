Назван самый опасный способ употребления яиц

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал в эфире одного из федеральных телеканалов о самом вредном варианте употребления яиц.

«Любая колбаса, обжаренная вместе с яйцами, не добавляет этому блюду пользы, а наоборот — делает его вредным, а для некоторых групп населения особо вредным», — цитирует Михаила Гинзбурга РИА Новости .

По его словам, те, кто употребляют яйца с 50 граммами жареного красного мяса, практически обрекают себя на развитие рака поджелудочной железы и толстой кишки, а также ускоряют течение атеросклероза. «По крайней мере, регулярно ни в коем случае нельзя этого делать», — отметил Гинзбург.