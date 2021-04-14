Как жить дальше: в мире скоро полностью исчезнут бананы
Причиной этому может стать высокоинфекционный почвенный гриб, пишет Topnews.
Причиной этому может стать высокоинфекционный почвенный гриб, пишет Topnews.
По информации немецкого издания Die Welt, бананы оказалась на грани полного исчезновения. Виной тому является высокоинфекционный почвенный гриб, против которого бессильны даже химикаты.
Впервые заболевание Tropical Race 4 (TR4) зафиксировали в Южной Америке в 2019 году. Затем из-за этого же гриба закрылось несколько плантаций в Гондурасе и Колумбии. По словам специалистов, инфекция может распространиться глобально, а ее переносчиками становятся фермеры и почва на их обуви, зараженная инфекцией.
Как правило, зараженные плантации находятся в состоянии простоя примерно 30-40 лет. Больше всего подвержен заболеванию сорт Cavendish, на который приходится 95% всей торговли в мире.
При этом повышение цен на бананы в рознице может стать критичным для всего мира, так как для ряда стран этот продукт является одним из самых важных в рационе наряду с картофелем и рисом.