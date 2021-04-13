Жены Рамзана Кадырова: от финалистки единственного в Чечне конкурса красоты до «двойника» официальной супруги

У «второй жены» главы Чечни Рамзана Кадырова роскошное имущество, а недвижимость первой, официальной, супруги скрыто за вымышленной личностью. Кадыров ни разу публично не подтверждал информацию о том, что у него несколько жен. Но похоже, что их все же как минимум две.
Издание «Проект» 7 апреля выпустило расследование, посвященное семье главы Чечни Рамзана Кадырова, в частности - его первым двум женам.
Общая стоимость обнаруженной «Проектом» недвижимости, записанной на двух супруг главы Чечни, была оценена в почти 800 миллионов рублей (более 8 690 000 евро). Богатство жен Кадырова говорит о том, что деньги на их содержание идут не только из его личных средств.
Расследование «Проекта»: Что скрывают жены Рамзана Кадырова?
Первая жена
На официальных мероприятиях рядом с Кадыровым всегда Медни, с которой у него 14 детей (двое из них - приемные). Таким образом, к 42 годам официальная супруга родила ему 12 сыновей и дочерей, пишет RUS.TVNET.lv.
Медни Мусаева родилась 7 сентября 1978 года. Рамзан, согласно публичной информации, познакомился с супругой еще в школе. Поженились они в 1994 году, когда Медни было 17 лет, а Рамзану едва исполнилось 19.
«По нашей вере мужчины могут жениться четырежды. При условии, что будут содержать своих жен и их детей одинаково. Если супруг пожелает вторую жену, то я буду согласна», - как-то заявила журналистам Мусаева.
«Я невероятно люблю свою жену Медни. Если б не любил, то, понятное дело, не позволил бы ей рожать моих детей»,
- сказал однажды Кадыров.
Медни трудоустроена в администрации своего мужа. «Проект» отмечает, что она владеет лишь одной квартирой в Москве, но парковочные места в подвале дома оформлены на «вторую супругу» Кадырова, которая получила их от некой Медни Мусаевой.
Таким образом, выяснилось, что имя, отчество и дата рождения дарительницы парковочных мест совпадают с данными Медни Кадыровой. «Проект» отмечает, что до свадьбы Кадырова была Айдамировой.
На «Мусаеву» записана и другая роскошная недвижимость. «Проект» подчеркнул, что наличие у человека двух личностей в России незаконно.
Также известно, что 2009 году Медни основала дом моды Firdaws, бренд специализируется на выпуске национальной одежды. Спустя время управление компанией было передано общей дочери - Айшат Кадыровой.
Вторая жена
Первый и последний конкурс красоты в современной Чечне состоялся в 2006-м. Именно там Фатима Хазуева, будучи подростком (15 лет), заняла второе место, а после стала и «второй женой» Кадырова. Когда именно девушка вышла за него замуж - неизвестно.
Сейчас 30-летняя Хазуева так же, как и Медни, числится в администрации Кадырова и владеет роскошной недвижимостью в Москве и Грозном. Недвижимость Фатимы Кадыров не декларирует, поскольку их брак не зарегистрирован. В Грозном Хазуевой принадлежит главный дворец «Кишинева» (район, который так прозвали в народе) - рядом с резиденцией Кадырова.
Как отмечает «Проект», маловероятно, что при зарплате сотрудницы администрации главы Чечни в 80 000 рублей в месяц (около 869 евро) Хазуева смогла бы самостоятельно заработать на все вышеперечисленное. Среди ближайших родственников Фатимы издание также не обнаружило крупных бизнесменов. Покойный отец Хазуевой был чиновником, а ее брат сейчас работает в госструктурах.
Также издание сообщило, что в честь отца Хузаевой названа мечеть в Грозном. А в собственность ее матери передали реабилитационный центр для пациентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата в родовом селе Хазуевых.
«Я лично был знаком с братом Хазуевой. В принципе, это не секрет, что она является супругой Рамзана Кадырова, в республике это все знают»,
- рассказал «Настоящему Времени» оппозиционный чеченский блогер Тумсо Абдурахманов, который сейчас проживает в Швеции.
«Состоялся этот конкурс красоты, и финалистки этого конкурса красоты стали »супругами« Кадырова.
Но вот именно эта девушка, Фатима, стала, так скажем, постоянной его супругой.
Она рожала, рожает ему детей. И это в республике все знают, в общем, известный такой факт», - отметил Абдурахманов. Кроме того, наличие второй жены «Проекту» подтвердили и жители родного села Фатимы.
Третья жена
Как отмечается, всего один раз в СМИ прозвучала информация о неофициальном браке Кадырова с местной певицей и танцовщицей Аминат Ахмадовой. «Проект» рассказывает, что из-за близости к Кадырову танцевальный ансамбль, руководитель которого - отец девушки, больше не зовут на гастроли в Европу. Больше о ней ничего неизвестно.
Абдурахманов «Настоящему Времени» также говорил, что Кадыров имеет что-то вроде гарема: «заключает браки, а потом расторгает».
«К многоженству у нас относятся нормально, в этом нет проблемы, мы мусульманское общество, и это для нас вполне нормально. (...) Проблема в том, когда пытаются таким образом обмануть и Господа, и людей заключением и расторжением этих браков. То есть это уже определенные мухлевки с этой темой, и, конечно, это раздражает», - сказал блогер.