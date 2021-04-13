Жены Рамзана Кадырова: от финалистки единственного в Чечне конкурса красоты до «двойника» официальной супруги

Издание «Проект» 7 апреля выпустило расследование, посвященное семье главы Чечни Рамзана Кадырова, в частности - его первым двум женам. Общая стоимость обнаруженной «Проектом» недвижимости, записанной на двух супруг главы Чечни, была оценена в почти 800 миллионов рублей (более 8 690 000 евро). Богатство жен Кадырова говорит о том, что деньги на их содержание идут не только из его личных средств.

Расследование «Проекта»: Что скрывают жены Рамзана Кадырова?

Первая жена

На официальных мероприятиях рядом с Кадыровым всегда Медни, с которой у него 14 детей (двое из них - приемные). Таким образом, к 42 годам официальная супруга родила ему 12 сыновей и дочерей, пишет RUS.TVNET.lv.

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Медни Мусаева родилась 7 сентября 1978 года. Рамзан, согласно публичной информации, познакомился с супругой еще в школе. Поженились они в 1994 году, когда Медни было 17 лет, а Рамзану едва исполнилось 19.

«По нашей вере мужчины могут жениться четырежды. При условии, что будут содержать своих жен и их детей одинаково. Если супруг пожелает вторую жену, то я буду согласна», - как-то заявила журналистам Мусаева.

«Я невероятно люблю свою жену Медни. Если б не любил, то, понятное дело, не позволил бы ей рожать моих детей»,

- сказал однажды Кадыров.

Медни трудоустроена в администрации своего мужа. «Проект» отмечает, что она владеет лишь одной квартирой в Москве, но парковочные места в подвале дома оформлены на «вторую супругу» Кадырова, которая получила их от некой Медни Мусаевой.

Таким образом, выяснилось, что имя, отчество и дата рождения дарительницы парковочных мест совпадают с данными Медни Кадыровой. «Проект» отмечает, что до свадьбы Кадырова была Айдамировой.

На «Мусаеву» записана и другая роскошная недвижимость. «Проект» подчеркнул, что наличие у человека двух личностей в России незаконно.

Рамзан, Айшат и Медни Кадыровы ФОТО: Reuters/ScanPix

Также известно, что 2009 году Медни основала дом моды Firdaws, бренд специализируется на выпуске национальной одежды. Спустя время управление компанией было передано общей дочери - Айшат Кадыровой.

Вторая жена

Первый и последний конкурс красоты в современной Чечне состоялся в 2006-м. Именно там Фатима Хазуева, будучи подростком (15 лет), заняла второе место, а после стала и «второй женой» Кадырова. Когда именно девушка вышла за него замуж - неизвестно.

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Сейчас 30-летняя Хазуева так же, как и Медни, числится в администрации Кадырова и владеет роскошной недвижимостью в Москве и Грозном. Недвижимость Фатимы Кадыров не декларирует, поскольку их брак не зарегистрирован. В Грозном Хазуевой принадлежит главный дворец «Кишинева» (район, который так прозвали в народе) - рядом с резиденцией Кадырова.