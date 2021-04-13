Ивлееву остановили за превышение скорости, а ее Lamborghini отправили на штрафстоянку

Знаменитость остановили сотрудники ГИБДД. Инцидент произошел 11 апреля 2021 года. Правоохранители оштрафовали блогера, а ее роскошную машину отправили на штрафстоянку, пишет Topnews.ru.

Ивлеева поделилась снимками и видеокадрами с места инцидента. Судя по ее виду, она совершенно не опечалена происходящим.