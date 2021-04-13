Ивлееву остановили за превышение скорости, а ее Lamborghini отправили на штрафстоянку
Известная блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева снова превысила скорость, управляя своим автомобилем Lamborghini Aventador.
Известная блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева снова превысила скорость, управляя своим автомобилем Lamborghini Aventador.
Знаменитость остановили сотрудники ГИБДД. Инцидент произошел 11 апреля 2021 года. Правоохранители оштрафовали блогера, а ее роскошную машину отправили на штрафстоянку, пишет Topnews.ru.
Ивлеева поделилась снимками и видеокадрами с места инцидента. Судя по ее виду, она совершенно не опечалена происходящим.
Фолловеры Ивлеевой принялись шутить по поводу ситуации. Однако многие раскритиковали Ивлееву как злостную нарушительницу. «Думает ей море по колено, звездная болезнь даёт ощущение неприкасаемости», – отмечает glebkapostrigi.