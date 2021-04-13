Озвучена причина смерти солиста «Песняров» Леонида Борткевича

Как сообщает RT со ссылкой на его слова, Борткевича можно назвать лицом «Песняров», на которое лично он всегда равнялся, пишет Topnews.ru.

Скорожонок назвал своего коллегу «солистом номер один».

Виной смерти музыканта он назвал нежелание Скорожонка следить за своим здоровьем, отчего тот пропустил смертельно опасное заболевание – сахарный диабет.

«Жаль, что не стало Лени. Жаль его», — сетует участник коллектива.

По его словам, они почти не встречались в последний год жизни Борткевича, и сталкивались только на совместных мероприятиях, таких, к примеру, как фестиваль «Золотая коллекция белорусской песни».

Все разговоры велись в гримерке, где ставший «задумчивым» и «степенным» музыкант уже не шутил, как прежде.