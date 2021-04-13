Харви Вайнштейн начал терять зрение и зубы в тюрьме

«На данный момент он практически ослеп и нуждается в операции и уколах. У него также серьезные стоматологические проблемы, и он запланировал определенные процедуры, чтобы сохранить зубы. Думаю, на данный момент он потерял где-то четыре зуба», — сказал один из адвокатов бывшего магната Норман Эффман.

Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюремного заключения в марте 2020 года. Его признали виновным в изнасиловании третьей степени и склонении к сексу первой степени. Он не признал свою вину.

Обвинения в адрес продюсера впервые прозвучали в конце 2017 года со страниц The New York Times. Издание писало о многих молодых актрисах и подчиненных продюсера, пострадавших за последние 30 лет. Позже свои истории отношений с Вайнштейном рассказали более 80 женщин, в том числе Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек. 29 мая уже отбывающего заключение Вайнштейна обвинили в изнасиловании несовершеннолетней и еще трех жертв.



