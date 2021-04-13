ТОП-7 звездных пар, которые расстроили поклонников своим разводом
Глядя на какие пары, было трудно представить, что их союзы могут разрушиться?
Глядя на какие пары, было трудно представить, что их союзы могут разрушиться?
В семьях с обложки тоже бывают проблемы. Когда дело доходит до развода, не спасают ни дети, ни любовь, ни уговоры поклонников. Чьи разводы повергли общественность в шок, рассказывает Пятый канал.
Рита Дакота и Влад Соколовский
Рита и Влад познакомились на «Фабрике звезд-7» в 2007-м. Тогда они были просто друзьями и коллегами по проекту. Примерно в 2014-м молодые люди встретились на вечеринке, где между ними пробежала искра. Соколовский и Дакота поженились спустя год. На свадьбе присутствовал весь свет российского шоу-бизнеса.
Подписчики музыкантов с упоением наблюдали за их семейной жизнь в социальных сетях. В 2017-м родилась дочь Риты и Влада — Мия. Никто представить не мог, что такая красивая и крепкая пара расстанется через год после рождения ребенка. Рита Дакота обвинила Соколовского в изменах. Развод был долгим и тяжелым, сопровождался скандалами. Но сейчас, кажется, экс-супруги уже забыли о тяжелом периоде и наладили свою личную жизнь. Дакота встречается с режиссером Федором Белогаем. Мужчина легко нашел общий язык с дочерью возлюбленной.
Хайди Клум и певец Сил
Топ-модель и певец познакомились в 2004-м на премии журнала GQ в Лондоне. Это знакомство на церемонии не получило бы продолжения, если бы они случайно не столкнулись в отеле в Нью-Йорке. После этого у Хайди Клум и Сила завязался бурный роман, но она была беременна от Флавио Бриаторе. Модель бросила возлюбленного из-за его измены, а он отказался от ребенка. Девушка долгое время не решалась рассказать о своем интересном положении Силу, а зря. Певец заявил, что готов воспитывать ребенка.
В том же году родилась дочь Хайди Клум — Лени. Сил недолго думая, сделал возлюбленной предложение. В 2006-м родился их общий первенец — Йохан. Позже на свет появились еще двое детей Клум и Сила — сын Генри и дочь Лу.
Пара считалась одной из самых крепких в Голливуде, но в 2014-м они подали на развод. Причины расставания точно неизвестны, но во время бракоразводного процесса Хайди начала встречаться со своим телохранителем Мартином Кристеном. Сил бы неприятно удивлен поступком еще фактической жены. После развода они остались в хороших отношениях ради психологического здоровья детей. Долго со своим телохранителем Хайди не встречалась и вскоре вышла замуж за гитариста группы Tokio Hotel Тома Каулитца, который младше нее на 16 лет. Сил не может похвастаться бурной личной жизнью: сейчас певец находиться в поиске второй половинки.
Ида Галич и Алан Басиев
Знаменитый Instagram-блогер и ее теперь уже бывший муж познакомились в ночном клубе. В тот момент Ида рассталась со своим молодым человеком Дмитрием и была свободна. Галич и Басиева сблизила национальность: они — осетины. Отношения пары развивались стремительно. Через несколько месяцев после знакомства Ида и Алан вместе отправились в отпуск на Бали — там произошло предложение руки и сердца.
В 2019-м состоялась пышная свадьба в лучших осетинских традициях. На торжество были приглашены популярные блогеры и звезды шоу-бизнеса. Вскоре в семье Иды Галич и Алана Басаева произошло пополнение: в феврале 2020-го родился сын Леон. Но даже рождение ребенка не смогло укрепить отношения пары. Подписчики не могли поверить, что такая яркая и молодая семья разрушится в том же году. Ида и Алан расторгли брак в конце 2020-го, но поддерживают хорошие отношения ради ребенка. По слухам пара рассталась из-за разницы в доходах. Но Галич опровергла информацию и отказалась называть причины развода из-за того, чтобы не испортить мнение Леона об отце.
Ченнинг Татум и Дженна Деван
Актеры познакомились в 2006-м на съемках фильма «Шаг вперед». Татум был ярым противником барка, но когда он встретил Дженну, быстро поменял мнение. Ченнинг сделал предложение возлюбленной на Гавайях. Поженились актеры в 2009-м. Во время медового месяца на Бали, они набили себе парные татуировки с надписью «Бок о бок» на балийском языке: Татум на ребре, а Деван на ноге.
В 2013-м они стали родителями. У Ченнинга и Дженны родилась дочь Эверли Элизабет Мэйзелл. За все время брака в пресс не проскочило ни одного слуха об изменах или проблемах в семье. Они были гармоничной и идеальной парой, но в апреле 2018-го Дженна Деван опубликовала на своей странице в Instagram пост, в котором заявила о разводе с Татумом. По слухам, актерская пара могла расстаться из-за нехватки времени. Последнее время они практически не виделись из-за огромного количества работы. Но официальную причину Ченнинг и Дженна так и не озвучили, лишь отметив, что их дороги разошлись.
Агата Муцениеце и Павел Прилучный
Актеры встретились на съемках телесериала «Закрытая школа» в 2010-м. Тогда между ними возник роман, который вскоре привел их в ЗАГС. Муцениеце и Павел были одной из самых красивых и стабильных пар российского кинематографа. У них родилось двое детей: сын Тимофей в 2013-м и дочь Мия в 2016-м. Но поклонники не догадывались, что за закрытой дверью регулярно происходят скандалы и ссоры.
Агата Муцениеце и Павел Прилучный расстались в начале 2020-го, актриса обвинила мужа в домашнем насилии, выложив пост в Instagram. Бракоразводный процесс прошел летом того же года. Сейчас актеры совместно опекают детей. Уже летом Прилучного «поймали» с Мирославой Карпович. Он также отправился с новой возлюбленной и детьми в совместный отпуск. Что касается личной жизни Агаты, по слухам, у нее появился состоятельный мужчина.
Венсан Кассель и Моника Беллуччи
Яркий любовный тандем французского актера и итальянской актрисы образовался в 1996-м. Кассель и Беллуччи вместе снимались в фильме «Квартира». Но нет, никакой искры на съемочной площадке между ними не пробежало, наоборот, сначала была антипатия. Венсану не нравилось, что во французском фильме снимается итальянка. Но неприязнь друг к другу развеялась во время съемочного процесса. На финишную прямую они вышли уже влюбленными друг в друга.
После премьеры «Квартиры» у Венсана Касселя и Моники Беллуччи возникли сложности. Они жили в разных городах: она — в Риме и Лондоне, он — в Париже. Чтобы перевезти возлюбленную во Францию, актер начал продвигать ее в местный кинематограф. В 1999-м Венсан и Моника поженились. Но даже после свадьбы актеры разъехались по родным столицам. В 2004-м родился их первая дочь Дева, а после появилась Леони. Несмотря на измены и трудности в отношениях, брак Кассель и Беллуччи продлился 18 лет. В 2013-м в СМИ появилась новость об их разводе.
Венсан долго в статусе холостяка не продержался: в 2018-м он женился на модели Тине Кунаки, которая младше него на 31 год. Вскоре актер стал папой в третий раз. Молодая жена подарила ему дочь, которую назвали Амазони. Моника Беллуччи тоже не отстала от бывшего мужа и встречалась с художником, который был младше актрисы на 18 лет.
Сергей и Ирина Безруковы
Их история началась в 2000-м. Актеры познакомились во время съемок фильма «Крестоносцы-2». Между ними вспыхнул служебный роман, но Ирина была замужем за Игорем Ливановым. Сергея Безрукова не смутил ни семейный статус возлюбленной, ни восьмилетняя разница в возрасте. После завершения съемок актриса решила подать на развод, который дался ей очень нелегко. Ирина с большим скандалом забрала сына Андрея и вскоре вышла замуж за Безрукова.
В браке Сергей и Ирина прожили 15 лет. Со стороны пара казалось идеальной, но дома происходили ссоры и измены. Результатом похождений Безрукова стало двое внебрачных детей, которые родились в 2008-м и 2011-м. А вот совместных детей у Сергея и Ирины не было. В 2015-м в жизни актрисы произошло горе: в собственной квартире был найден мертвым ее единственный сын Андрей. В том же году стало известно, что Безруковы разводятся. Сергей женился на Анне Матисон в 2016-м. В браке у них родилось двое детей. В жизни Ирины тоже произошли перемены. Актриса оправилась от горя и вернулась в кино и на телевидение. В отношениях Ирина сейчас ни с кем не состоит.