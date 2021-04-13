ТОП-7 звездных пар, которые расстроили поклонников своим разводом

В 2019-м состоялась пышная свадьба в лучших осетинских традициях. На торжество были приглашены популярные блогеры и звезды шоу-бизнеса. Вскоре в семье Иды Галич и Алана Басаева произошло пополнение: в феврале 2020-го родился сын Леон. Но даже рождение ребенка не смогло укрепить отношения пары. Подписчики не могли поверить, что такая яркая и молодая семья разрушится в том же году. Ида и Алан расторгли брак в конце 2020-го, но поддерживают хорошие отношения ради ребенка. По слухам пара рассталась из-за разницы в доходах. Но Галич опровергла информацию и отказалась называть причины развода из-за того, чтобы не испортить мнение Леона об отце.

Ченнинг Татум и Дженна Деван

Ченнинг Татум и Дженна Деван ФОТО: DANNY MOLOSHOK/REUTERS

Актеры познакомились в 2006-м на съемках фильма «Шаг вперед». Татум был ярым противником барка, но когда он встретил Дженну, быстро поменял мнение. Ченнинг сделал предложение возлюбленной на Гавайях. Поженились актеры в 2009-м. Во время медового месяца на Бали, они набили себе парные татуировки с надписью «Бок о бок» на балийском языке: Татум на ребре, а Деван на ноге.

В 2013-м они стали родителями. У Ченнинга и Дженны родилась дочь Эверли Элизабет Мэйзелл. За все время брака в пресс не проскочило ни одного слуха об изменах или проблемах в семье. Они были гармоничной и идеальной парой, но в апреле 2018-го Дженна Деван опубликовала на своей странице в Instagram пост, в котором заявила о разводе с Татумом. По слухам, актерская пара могла расстаться из-за нехватки времени. Последнее время они практически не виделись из-за огромного количества работы. Но официальную причину Ченнинг и Дженна так и не озвучили, лишь отметив, что их дороги разошлись.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный

Агата Муцениеце и Павел Прилучный ФОТО: Скриншот с Instagram

Актеры встретились на съемках телесериала «Закрытая школа» в 2010-м. Тогда между ними возник роман, который вскоре привел их в ЗАГС. Муцениеце и Павел были одной из самых красивых и стабильных пар российского кинематографа. У них родилось двое детей: сын Тимофей в 2013-м и дочь Мия в 2016-м. Но поклонники не догадывались, что за закрытой дверью регулярно происходят скандалы и ссоры.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный расстались в начале 2020-го, актриса обвинила мужа в домашнем насилии, выложив пост в Instagram. Бракоразводный процесс прошел летом того же года. Сейчас актеры совместно опекают детей. Уже летом Прилучного «поймали» с Мирославой Карпович. Он также отправился с новой возлюбленной и детьми в совместный отпуск. Что касается личной жизни Агаты, по слухам, у нее появился состоятельный мужчина.

Венсан Кассель и Моника Беллуччи

Венсан Кассель и Моника Беллуччи ФОТО: VALERY HACHE/AFP