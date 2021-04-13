Названа реальная причина, по которой Маркл не приедет на похороны принца Филиппа

Меган сказала, что именно в это время члены семьи должны отодвинуть в сторону разногласия и снова стать единым целым. Она считает, что этого хотел бы принц Филипп. Меган уверена: королева поймет, почему она не приехала, и примет это решение. Сейчас важно, чтобы ребенок был здоров, а семья воссоединилась. Меган сказала, что это возможность для Гарри примириться с Уильямом, и она там для этого не нужна,