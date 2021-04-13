Нюша и Вера Брежнева без родинок: зачем звезды удаляют фирменные мушки

В последнее время знаменитости массово избавляются от родинок на лице. Одним из первых это сделал Энрике Иглесиас. Врачи напугали артиста, что его родинка может перерасти в меланому, и Энрике не мешкая избавился от своей изюминки. Затем звезда «Секса в большом городе» Сара Джессика Паркер распрощалась со своей родинкой на подбородке. Правда, актриса объяснила, что сделала это ради смены имиджа, а не по показаниям врачей.

В прошлом году на эту операцию решилась и российская звезда – певица Нюша.

«Эра родинки официально закончилась! Она была со мной всю жизнь, мы хорошо смотрелись вместе. Но она стала лишней, росла и меняла мне пропорции лица. Давно было пора принять кардинальное решение. Конечно, родинка была частью моего имиджа, но пришло время оставить это в прошлом», – объяснила фанатам артистка.

Нюша ФОТО: Instagram

Певица Вера Брежнева перед весенним шоу в Москве тоже выложила свежую фотосессию, где предстала без фирменной мушки.

«Я ее удалила. По показаниям доктора, для здоровья. Под местной анестезией удалила сразу несколько родинок», – рассказала в соцсетях Вера Брежнева.

Правда, фанаты экс-виагрянки забили тревогу, мол, не стоило ради нового имиджа так рисковать здоровьем, да и некая индивидуальность в лице Веры, по их мнению, вместе с родинкой исчезла.

Врачи же спокойно отнеслись к этой новости. Дескать, ничего страшного в удалении родинок нет, главное проконсультироваться со специалистами.

«Удаление родинок само по себе не несет вреда здоровью. Однако перед удалением важно получить консультацию у онколога, чтобы убедиться в том, что удаляемое новообразование действительно является родинкой, а не злокачественной опухолью кожи, например, меланомой», – рассказал Вячеслав Лисовой, руководитель центра Онкомаммологии федеральной сети клиник экспертной онкологии. – Также важно во время процедуры удалить родинку целиком, включая ту ее часть, которая располагается в глубоких слоях кожи, поскольку частично удаленная родинка имеет повышенный риск озлокачествления. И не менее важно удаленную родинку отправить на гистологическое исследование, которое является наиболее точным и поможет установить окончательный диагноз. В том случае, если по данным гистологического исследования удаленная родинка окажется злокачественной опухолью, потребуется повторное удаление по онкологическим стандартам».

Травмированные родинки нужно удалять в связи с повышенным риском озлокачествления. Также имеет смысл удалять родинки, которые активно увеличиваются в размерах, меняют свой цвет, форму, плотность. Такие родинки нужно удалять у онколога, либо у хирурга после консультации онколога.

«Удаление родинок с косметической целью не противопоказано и не опасно. Удаление обыкновенных, не травмированных родинок не повышает, но и не снижает вероятность появления злокачественной опухоли кожи», – пояснил онколог.



