Детский сад в правительстве Каллас: сколько наследников подрастает у эстонских министров?

Скажем правду, среднее количество детей у министров незначительно, но упало, если сравнивать с прежними годами. Например, в 2018 году этот показатель составлял 2,6, то сейчас в доме одного министра растут в среднем двое детей. Три года назад правительство состояло из четырнадцати министров, которые в общей сложности имели 39 детей.

Самым богатым членом нынешнего правительства является министр сельского хозяйства Урмас Круузе (55 лет), в семье которого шестеро детей. За ним с тремя отпрысками следуют министр экономики и инфраструктуры Таави Аас (55 лет), министр предпринимательства и информационных технологий Андрес Сутть (53 года) и министр обороны Калле Лаанет (55 лет) - в семье последнего есть две дочери и один сын. У премьер-министра Каи Каллас (43 года) также трое детей - два мальчика и девочка.

В семье министра культуры Аннели Оти (44 года) подрастают мальчик и девочка, министр государственного управления Яак Ааб (61 год) воспитал двух дочерей, в семье министра социального обеспечения Сигне Риисало (52 года) есть сын и дочь, а у министра внутренних дел Кристиана Яана двое детей (44 года).

На одного ребенка решились министр образования и науки Лийна Керсна (41 год), министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс (46 лет), супруги министра окружающей среды Тыниса Мёльдера (31 год), министра здравоохранения и труда Танеля Кийка (32 года).