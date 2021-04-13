Ищем у себя: раскрыты первые признаки рака кожи

По данным специалистов, в первую очередь следует обращать внимание на любые новые родинки или пятна, появляющиеся после 21 года. Также опасение должны вызвать любые изменения пятен на коже — цвет, форма, размер, текстура.

Кроме того, стоит обращать внимания на родинки, которые постоянно чешутся, болят, покрываются коркой или кровоточат в течение более чем трех недель.

В феврале врачи назвали часто игнорируемые симптомы рака. Специалисты отмечают, что некоторые из самых распространенных симптомов онкологических заболеваний могут не вызывать недомогания, поэтому многие люди не обращают на них внимания. Они рассказали, что трудности с глотанием могут быть признаком рака пищевода, отвисшие веки сигнализировать о раковой опухоли в легких, а охриплость указывать на рак гортани. Эксперты также добавили, что стоит обязательно обратиться за медицинской помощью в случае непреходящего вздутия живота.