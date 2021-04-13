Гороскоп знакомств: где искать свою любовь разным знакам Зодиака
Астролог Анастасия Широкова составила список мест, где представители разных зодиакальных стихий смогут найти идеальную пару, пишет Пятый канал.
Астролог Анастасия Широкова составила список мест, где представители разных зодиакальных стихий смогут найти идеальную пару, пишет Пятый канал.
Многих очень интересует вопрос, где можно найти свою любовь. Кто-то советует искать свою вторую половину в Интернете, кого-то настойчиво знакомят друзья или родственники, а кто-то пытается обрести пару на свиданиях вслепую. Однако, этот процесс можно упростить, если принять в расчет свой знак Зодиака — ведь исходя из индивидуальных характеристик можно предположить, где будет находиться ваша идеальная будущая пара. Астролог и таронумеролог Анастасия Широкова перечислила лучшие места для знакомств для представителей каждой из зодиакальных стихий.
Стихия Огня — Овен, Лев, Стрелец
В силу вашего взрывного характера, вам следует обратить внимание на места с повышенной активностью, с духом соперничества, где вы сразу сможете увидеть лучшего из лучших, считает астролог.
«Спортивные стадионы, полигоны для стрельбы, места игрищ различного характера, а также развлекательные мероприятия и шоу. Чем активней и азартней обстановка, тем больше вероятности встретить людей с похожей на вашу огненной энергией», — рассказала Анастасия Широкова.
Стихия Земли — Телец, Дева, Козерог
Знаки Зодиака, принадлежащие к стихии Земли имеют очень практичные черты характера, для них важно материальное благополучие, да и вообще все, что связано с осязаемыми вещами, сообщила эксперт по звездам и таро.
«Лучше искать пару в местах связанных с красотой, едой, деньгами. Кафе, рестораны, продуктовые супермаркеты, магазины одежды, банки, художественные выставки, спа салоны, любые места отдыха и релакса», — перечислила места для удачных знакомств астролог.
Стихия Воздуха — Близнецы, Весы, Водолеи
Несмотря на то, что эти знаки Зодиака невероятно общительны сами по себе и могут познакомиться с кем угодно и когда угодно, астролог рекомендовала все же обратить пристальное внимание на локации, связанные с интеллектуальной и коммуникативной деятельностью.
«Это могут быть научные конференции, выставки, профессиональные сообщества, различные тренинги и курсы, а также интеллектуальные игры», — поделилась Анастасия Широкова.
Стихия Воды — Рак, Скорпион, Рыбы
Эти знаки Зодиака характеризуются сентиментальностью и повышенной чувствительностью. Им рекомендуется посещать места с душевной, эмоциональной обстановкой — бары, кино, дружеские посиделки. Именно там они будут чувствовать себя наиболее комфортно и скорее раскроются.
«Есть нюансы — Раки и Рыбы натуры более тонкой душевной организации. Рыбам, например, больше зайдет тема кино и музыкальных концертов. Ракам — знакомство через родственников. А Скорпионам в силу их кипучей натуры подойдут любые места экстремального отдыха и время препровождения», — заключила астролог.
Напоследок эксперт по таро и звездам добавила, что эта информация является общей и, конечно, любой человек имеет свои индивидуальные предпочтения, которые стоит учитывать в выборе идеального места для знакомства со своей второй половинкой.