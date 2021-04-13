Гороскоп знакомств: где искать свою любовь разным знакам Зодиака

Многих очень интересует вопрос, где можно найти свою любовь. Кто-то советует искать свою вторую половину в Интернете, кого-то настойчиво знакомят друзья или родственники, а кто-то пытается обрести пару на свиданиях вслепую. Однако, этот процесс можно упростить, если принять в расчет свой знак Зодиака — ведь исходя из индивидуальных характеристик можно предположить, где будет находиться ваша идеальная будущая пара. Астролог и таронумеролог Анастасия Широкова перечислила лучшие места для знакомств для представителей каждой из зодиакальных стихий.

Стихия Огня — Овен, Лев, Стрелец

В силу вашего взрывного характера, вам следует обратить внимание на места с повышенной активностью, с духом соперничества, где вы сразу сможете увидеть лучшего из лучших, считает астролог.

«Спортивные стадионы, полигоны для стрельбы, места игрищ различного характера, а также развлекательные мероприятия и шоу. Чем активней и азартней обстановка, тем больше вероятности встретить людей с похожей на вашу огненной энергией», — рассказала Анастасия Широкова.

Стихия Земли — Телец, Дева, Козерог

Знаки Зодиака, принадлежащие к стихии Земли имеют очень практичные черты характера, для них важно материальное благополучие, да и вообще все, что связано с осязаемыми вещами, сообщила эксперт по звездам и таро.

«Лучше искать пару в местах связанных с красотой, едой, деньгами. Кафе, рестораны, продуктовые супермаркеты, магазины одежды, банки, художественные выставки, спа салоны, любые места отдыха и релакса», — перечислила места для удачных знакомств астролог.

Стихия Воздуха — Близнецы, Весы, Водолеи

Несмотря на то, что эти знаки Зодиака невероятно общительны сами по себе и могут познакомиться с кем угодно и когда угодно, астролог рекомендовала все же обратить пристальное внимание на локации, связанные с интеллектуальной и коммуникативной деятельностью.

«Это могут быть научные конференции, выставки, профессиональные сообщества, различные тренинги и курсы, а также интеллектуальные игры», — поделилась Анастасия Широкова.

Стихия Воды — Рак, Скорпион, Рыбы

Эти знаки Зодиака характеризуются сентиментальностью и повышенной чувствительностью. Им рекомендуется посещать места с душевной, эмоциональной обстановкой — бары, кино, дружеские посиделки. Именно там они будут чувствовать себя наиболее комфортно и скорее раскроются.

«Есть нюансы — Раки и Рыбы натуры более тонкой душевной организации. Рыбам, например, больше зайдет тема кино и музыкальных концертов. Ракам — знакомство через родственников. А Скорпионам в силу их кипучей натуры подойдут любые места экстремального отдыха и время препровождения», — заключила астролог.

Напоследок эксперт по таро и звездам добавила, что эта информация является общей и, конечно, любой человек имеет свои индивидуальные предпочтения, которые стоит учитывать в выборе идеального места для знакомства со своей второй половинкой.



