На 72-м году жизни умер легендарный солист ВИА «Песняры» Леонид Борткевич

На 72-м году жизни умер заслуженный артист БССР и экс-солист ВИА «Песняры» Леонид Борткевич. Последние годы он руководил одноименным ансамблем.

Об этом сообщил РБК директор коллектива «Золотые голоса легендарного ансамбля «Песняры» Николай Бабичев. «Леонид Борткетвич скончался сегодня в больнице в Минске», — сообщил Бабичев.

Леонид Борткевич родился в 1949 году в Минске. Рано потерял отца, его воспитывала мать. В детстве занимался музыкой: пел в хоре, окончил музыкальную школу по классу трубы.

Получил образование в архитектурном колледже и некоторое время работал архитектором. Затем стал вокалистом ВИА «Золотые яблоки». В 1970-м стал солистом ансамбля «Песняры» и являлся одной из звезд этого ансамбля на пике его существования. Среди песен, которых исполнял Борткевич — «Вероника», «Александрына», «Березовый сок», «Белоруссия» и другие.

В 1980-м ушел из ансамбля из-за невозможности совмещать выступления с учебой: Борткевич учился в ГИТИСе на режиссуре.

В 1989-м вместе с женой, знаменитой гимнасткой Ольгой Корбут уехал в США. В 2000-м вернулся на родину. На тот момент «Песняры» раскололись. Большая часть коллектива ушла от Владимира Мулявина и создали «Белорусские песняры». Но Борткевич присоединился к Владимиру Георгиевичу.